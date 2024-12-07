سيلتا فيجو يلدغ ريال مايوركا بثنائية قاتلة بالدوري الإسباني

فاز سيلتا فيجو بهدفين دون رد أمام ريال مايوركا في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس معقل مايوركا، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز هدف سيلتا فيجو هوجو الفاريز في الدقيقة 30.

وجاء هدف سيلتا فيجو الثاني عن طريق بالدقيقة ياجو إسباس بالدقيقة 82.

وخسر سيلتا فيجو من إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا بينما فاز ريال مايوركا على فالنسيا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سيلتا فيجو المركز العاشر برصيد 21 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مايوركا المركز السادس برصيد 24 نقطة.

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