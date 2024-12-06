الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دافيد ألابا يعود لتدريبات ريال مدريد بعد غياب 355 يومًا

دافيد ألابا
دافيد ألابا

الدوري الإسباني ، شهدت تدريبات فريق ريال مدريد اليوم الجمعة 6 ديسمبر، مشاركة المدافع النمساوي دافيد ألابا بعد غياب طويل عن الفريق بسبب الإصابة.

وكان دافيد ألابا قد تعرض للإصابة في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة في ديسمبر 2023، ما أبعده عن المشاركة مع الميرنجي طيلة الفترة الماضية.

ارك دافيد ألابا مدافع فريق ريال مدريد في الجزء الأول من مران الفريق، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يتواجد دافيد ألابا مع فريق ريال مدريد في المباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، على أن تكون مشاركته في يد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وغاب دافيد ألابا عن صفوف فريق ريال مدريد لمدة 355 يومًا، لكن عودته تأتي في الوقت المثالي بالنسبة للفريق، خاصة بعد المعاناة من كثرة الإصابات في دفاع الفريق مؤخرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد ديدفيد الابا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

نيمار ضد ريال مدريد بمونديال الأندية 2025، ما أرقام البرازيلي أمام الملكي؟

الترجي يرغب في مواجهة ريال مدريد بـ كأس العالم للأندية 2025

الأكثر قراءة

بدء تطبيق الزيادة فى كروت الشحن الفكة، وهذه أسعارها الجديدة

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

بعد تجاوزها 100 ألف دولار.. أكبر 5 مالكين لعملات البيتكوين في العالم (إنفوجراف)

السيسي: أتطلع أن تسفر زيارة الدنمارك عن تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات

4217 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

السر في يده، الشاب الجزائري المختطف 26 عامًا يكشف أخيرًا سر احتجازه (فيديو)

بالكربون منذ 21 عاما، كيف تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بمراسم قرعة كأس العالم للأندية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 6-12-2024 في السوق

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تجاوزها 100 ألف دولار.. أكبر 5 مالكين لعملات البيتكوين في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

أسماء سورة العصر وفضائلها وسبب نزولها والأحاديث الواردة فيها

الإفتاء توضح صيغ دعاء الاستفتاح في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية