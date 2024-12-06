دافيد ألابا يعود لتدريبات ريال مدريد بعد غياب 355 يومًا

الدوري الإسباني ، شهدت تدريبات فريق ريال مدريد اليوم الجمعة 6 ديسمبر، مشاركة المدافع النمساوي دافيد ألابا بعد غياب طويل عن الفريق بسبب الإصابة.

وكان دافيد ألابا قد تعرض للإصابة في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة في ديسمبر 2023، ما أبعده عن المشاركة مع الميرنجي طيلة الفترة الماضية.

ارك دافيد ألابا مدافع فريق ريال مدريد في الجزء الأول من مران الفريق، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل خلال الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يتواجد دافيد ألابا مع فريق ريال مدريد في المباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة، على أن تكون مشاركته في يد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وغاب دافيد ألابا عن صفوف فريق ريال مدريد لمدة 355 يومًا، لكن عودته تأتي في الوقت المثالي بالنسبة للفريق، خاصة بعد المعاناة من كثرة الإصابات في دفاع الفريق مؤخرًا.

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