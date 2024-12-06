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رياضة

سيلتا فيجو يتقدم بهدف أمام ريال مايوركا بالشوط الأول بالدوري الإسباني

سيلتا فيجو،فيتو
سيلتا فيجو،فيتو

تقدم  سيلتا فيجو بهدف دون رد أمام ريال مايوركا بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب بالايدوس معقل مايوركا، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز هدف سيلتا فيجو  هوجو الفاريز في الدقيقة 30.

خسر سيلتا فيجو من إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من الليجا بينما فاز ريال مايوركا على فالنسيا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل سيلتا فيجو المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ريال مايوركا المركز السادس برصيد 24 نقطة.

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الدوري الإسباني المملكة العربية السعودية ريال مايوركا سيلتا فيجو

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