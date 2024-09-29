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صحة ومرأة

علاج نقص فيتامين د، وما هي النسبة الطبيعية في الجسم؟

فيتامين د، فيتو
فيتامين د، فيتو

فيتامين د من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان ونقصه في الجسم يسبب العديد من الأعراض منها الإجهاد المستمر.

النسبة الطبيعية من فيتامين د 

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى عن النسبة الطبيعية من فيتامين د هي 30 - 80.

وقال إن جرعات فيتامين د للإنسان تختلف حسب المرحلة العمرية وقسم الجرعة العادية من فيتامين د هي:

بالنسبة للأطفال من عمر يوم لحد سنة تبلغ 400 وحدة دولية كل يوم، ومن عمر سنة حتى 70 سنة  تبلغ 600 وحدة دولية كل يوم ومن عمر ٧٠ سنة وأكثر تبلغ الجرعات  800 وحدة دولية كل يوم.

وأشار إلى أن إذا كانت نسبة فيتامين د أقل من 30 فإن الإنسان يعاني من عجز فيتامين د وإذا كانت النسبة من 20 لـ 30 نج/ مل فهو غير كاف ويحتاج الإنسان إلى  50 ألف وحدة دولية كل أسبوع لمدة 4 أسابيع ثم يحصل على 1000 وحدة دولية يوميا لمدة شهرين

وأكد أنه إذا كانت النسبة  أقل من 20 نج/ مل فهو ناقص في الجسم ويحتاج الإنسان إلى 50 ألف وحدة دولية كل أسبوع لمدة شهرين ثم يحصل علي 1000 وحدة دولية كل يوم لمدة شهر.

متى يجب إعادة تحليل فيتامين د 

ونصح بضرورة إعادة التحليل كل ٣ أشهر.

ويمكن استبدال الجرعة اليومية 1000 وحدة بجرعة 50 ألف وحدة شهريا.

فوائد فيتامين د، لصحة العظام وتحسين المزاج وتقوية المناعة

كما أكد اهمية التعرض للشمس من 10 - 15 دقيقة يوميا بجانب أهمية الحصول عليه من  المصادر الطبيعية لفيتامين د هي: اللحوم والأسماك والبيض والجبن والجزر والفلفل والمانجو والخوخ.

ومن جانب آخر، حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول فيتامين “د” من خلال المكملات الغذائية، حيث يمكن أن يسبب أضرار مثل الغثيان، القيء، الضعف، ومشاكل العظام​ والكلى.​

الإستفادة من فيتامين “د” بالطرق الطبيعية 

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالاستفادة من فيتامين "د" بالطرق الطبيعية من خلال أشعة الشمس وتناول أطعمة مثل السلمون والتونة والزبادي مع تناول الحليب واستشارة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام​ المكملات الغذائية.​

وأكدت أن فيتامين “د” مهم جدا لجسم الإنسان لأنه يساعد على تقوية العظام، صحة الجهاز المناعي وتسهيل امتصاص الكالسيوم​ والفوسفور.​

وفيتامين د من الفيتامينات التى ينتجها الجسم بشكل طبيعي عندما يتعرض مباشرة لأشعة الشمس. 

ويمكن أيضا الحصول على فيتامين د من بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، لضمان مستويات مناسبة من الفيتامين في الدم.

فوائد فيتامين د

فيتامين د لديه العديد من الوظائف الهامة والأكثر أهمية هو تنظيم امتصاص الكالسيوم والفوسفور وتسهيل وظيفة الجهاز المناعي الصحي.

يعد الحصول على ما يكفي من فيتامين د أمرًا مهمًا للنمو والتطور النموذجي للعظام والأسنان ولتحسين مقاومة بعض الأمراض.

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الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة امراض الباطنة مصطفي محمدي فيتامين د الدكتور مصطفى محمدى

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