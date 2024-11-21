السكرتير العام بالإسماعيلية يعقد اجتماعًا مع التنفيذيين لبحث سبل تطوير القرية الأوليمبية (صور)

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية،اليوم الخميس، اجتماعًا مع التنفيذيين لمناقشة كافة الأعمال المطروحة لتطوير وصيانة، القرية الأوليمبية بالإسماعيلية.

ضرورة عودة القرية الأوليمبية لسابق عهدها

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية على أن ما يتم من اجتماعات ومتابعة مستمرة للقرية الأوليمبية نتيجة توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة عودة القرية الأوليمبية لسابق عهدها والاستثمار الأمثل في الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، خاصة وأنها تتمتع بالعديد من الإمكانات والمقومات التي تجعلها مقصدًا جيدًا المعسكرات الرياضية لجميع الفرق والألعاب الرياضية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

تبادل الأفكار حول تطوير القرية

وأشار إلى أن مجموعات العمل تقوم بطرح الأفكار والرؤى لوضع أنسب خطط لتطوير القرية الأوليميبة بالإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء محمد صيام المشرف العام علي القرية الأوليمبية، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير مكتب متابعة المحافظ، مدير عام الإسكان، مدير عام الطرق والنقل، مدير عام التخطيط والمتابعة، رئيس قطاع الشركة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رئيس قطاع الجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، مدير عام الحسابات العامة، مدير الموارد البشرية، ممثل الشئون القانونية، مدير إدارة السياحة، مدير جهاز التطوير والتجميل، ومدير القرية الأوليمبية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

دعم وتطوير القرية الأوليمبية بالإسماعيلية

وكان محافظ الإسماعيلية قد أكد أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، هي كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره وتوجيه الأنظار إليه؛ لتستفيد منه المحافظة كمنظومة وأبنائها كمستفيدين من الخدمات التي تقدمها القرية في مجال السياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المؤتمرات.

جانب من الاجتماع،فيتو

موجها بتطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية أثناء قيامه بزيارتها مطلع أكتوبر الماضي، وعلى الفور أعطى توجيهات برفع كفاءتها وتم تشكيل مجموعة عمل متكاملة لرصد مشكلات القرية والمتابعة المستمرة لبحث سبل التطوير بما يتماشى مع رؤية المحافظة.

جولة تفقدية بالقرية الأولمبية

وكان قد تفقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية أعمال التطوير التي تتم بالقرية الأوليمبية، وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة،وعددًا من القيادات التنفيذية المعنية بتطوير القرية الأوليمبية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

كما تضمنت الجولة تفقد الخليج المغذي لخطوط المياه العكرة وأعمال التطهير التي تتم به لإعادة ضخ كميات مناسبة لاحتياجات القرية.

معلومات عن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية

وتضم القرية الأوليمبية بالإسماعيلية ١٤٠ غرفة فندقية منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة، مطعمين يتسعان لعدد ٢٥٠ فرد، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض ومكيفة الهواء، بالإضافة إلى صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى، قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لعدد ٢٥٠ فرد وأخرى فرعية تتسع لعدد ١٢٠ فرد، ‏ ملعبين إسكواش، و‏مسجد للصلاة.

واستضافت القرية الأوليمبية أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.

‏وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

ومن الجدير ذكره، أن ‏القرية الأوليمبية تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا، منها حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء.

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