مكتبة مصر العامة تطلق مبادرة ابتسم أنت في الإسماعيلية (صور)

تواصل مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية للأسبوع الثاني على التوالي في تنظيم فعاليات مبادرة "ابتسم أنت في الإسماعيلية"، تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

تستهدف تنظيم فعاليات فنية للموهوبين من الأطفال والشباب في فنون الرسم والعزف.

فكرة مبادرة ابتسم أنت في الإسماعيلية

وتعتمد فكرة المبادرة علي إقامة الفعاليات في الأماكن المفتوحة والتي تقصدها الأسر خلال اجازة نهاية الأسبوع للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والطبيعة الخلابة التي تميز مدينة الإسماعيلية.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

تفقد فاعلية اليوم

و تفقد فعالية اليوم اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة ورئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية وحرص علي الحديث مع الأطفال المشاركة للاستماع الي ارائهم في فعالية اليوم، واكد السكرتير العام أن تنظيم مثل هذه الفعالية في الهواء الطلق وفي المساحات الخضراء المفتوحة تبعث الكثير من البهجة علي الأطفال وأسرهم.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

اكتشاف المواهب الجديدة

وأكدت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة، أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال والشباب من أبناء محافظة الإسماعيلية، وتشجيعهم على تنمية قدراتهم الإبداعية. وأضافت أن اختيار حدائق نمرة 6 يعكس الحرص على التفاعل مع المجتمع المحلي في أماكن تجمع العائلات، مما يعزز من الأثر الإيجابي للمبادرة ويجعل الفن قريبًا من الجميع.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

عدم الاقتصار على تطوير المواهب الفنية

وأوضحت "رجب" أن الرسم والعزف في الأماكن المفتوحة لا يقتصر على تطوير المهارات الفنية، بل يسهم أيضًا في إطلاق خيال المشاركين وتعزيز قدرتهم على التعبير الإبداعي. وتابعت قائلة: "نسعى جميعًا لجعل الإسماعيلية أكثر جمالًا، ونؤمن بأن النشء هو الأمل في تحقيق هذا الهدف من خلال تنمية مواهبهم وحبهم للفن".

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

المبادرة تأتي كجزء من رؤية مكتبة مصر العامة لدعم الفنون والإبداع كوسيلة للتعبير عن الذات، وترسيخ قيم الجمال والإبداع في المجتمع،وشارك في تنفيذ ورش اليوم فريق عمل المكتبة بالإضافة إلي عدد من المتطوعين.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

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