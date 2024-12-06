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رياضة

اتحاد الكرة ينعى الحكم أشرف رشاد

الحكم أشرف رشاد،فيتو
الحكم أشرف رشاد،فيتو

نعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام،الحكم أشرف رشاد الذى وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

وأعلن نجل الراحل أشرف رشاد أن جنازة والده من مسجد الشيخ غراب بولي العهد فى حدائق القبة بعد صلاة الجمعة على أن يتم تشييع الجثمان فى القاهرة الجديدة بعد كارتة العين السخنة.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن في وقت سابق متابعة تطورات الحالة الصحية للحكم أشرف رشاد محمد محمود، والذي كان يمر بأزمة مرضية قبل وفاته.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن وزير الشباب والرياضة اطلع على كل التفاصيل المتعلقة بالحالة الصحية للحكم، موجهًا اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، بضرورة توافر كل ما يلزم لعلاجه، والتعرف على أبرز ما تحتاجه حالته من رعاية طبية، ومتابعته لتطورات الحالة الصحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزارة في بيانها: “إنه تم التواصل والتنسيق مع الدكتور شريف عبد الوهاب أستاذ علاج الأورام طب عين شمس وعضو المجلس الاستشاري الطبي للجنة العليا للرعاية الطبية، وسيقوم بمتابعة حالة الحكم أشرف رشاد، كما تم التنسيق مع الدكتور حازم أبوالعباس ممثل أمانة المراكز الطبية المختصة بوزارة الصحة باللجنة العليا للرعاية الطبية، وتمت الإفادة بأنه سيتم علاج الحالة بمركز أورام مدينة نصر بقرارات علاج على نفقة الدولة”.

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