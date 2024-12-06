الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

تتجه الصين نحو تسجيل رقم قياسي في مجال الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، على الرغم من الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع في ظل انخفاض الأسعار وتدنّي الربحية.

تسجيل رقم قياسي في مجال الطاقة الشمسية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، ذكرت جمعية الصناعة الكهروضوئية الصينية أن قدرات الطاقة الشمسية الجديدة المركبة في الصين خلال العام 2024 ستتراوح ما بين 230 و260 جيجاواط.

قدرات الطاقة الشمسية الجديدة المركبة في الصين

وسيتجاوز الرقم الجديد المستوى القياسي المسجل في العام الماضي 2023، حيث بلغ 217 جيجاواط، وسيكون أعلى من توقعات الجمعية في فبراير الماضي البالغة 190-220 جيجاواط.

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