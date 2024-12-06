اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر والتنقيب الجارية في قصر في كوتشوك إيزار في شبه جزيرة القرم على صلبان بحالة جيدة، تعود إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر.

صلبان بحالة جيدة تعود إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تشير إيرينا شكريبلياك نائبة مدير نائبة محمية المتحف التاريخي والأثري (نابولي السكيثي)، إلى أن الصلبان التي عثر عليها محفوظة جيدا وتعود للعصر البيزنطي.

ووفقا لها، عثر على هذه الصلبان الفريدة من نوعها المصنوعة في العصر البيزنطي في الصيف أثناء عمليات الحفر بالقرب من قرية أوبولزنيفوي على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم.

وتشير إلى أن هذه الصلبان مصنوعة من البرونز ومطلية بالفضة وتعود إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر، ولم يسبق العثور على مثيل لها في شبه جزيرة القرم.

العلاقات بين تاوريسا القديمة في العصور الوسطى مع اليونان وروما وبيزنطة والإمبراطورية العثمانية والشرق العربي

ووفقا لها، عثر علماء الآثار على أكثر من 300 قطعة أثرية في عام 2024، من بينها لوحات عليها صور بارزة لنسور ذهبية وعملات فضية ورأس طينية لبربري، وقلادة مع قطع من العقيق، وألواح وجه ذهبية، وكذلك دبابيس فضية وذهبية وغيرها.

ووفقا لها تعرض هذه الاكتشافات لأول مرة وتظهر العلاقات التجارية والثقافية الواسعة بين تاوريسا القديمة في العصور الوسطى مع اليونان وروما وبيزنطة والإمبراطورية العثمانية والشرق العربي.

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