الجمعة 06 ديسمبر 2024
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن شروط قرض بنك القاهرة للموظفين

بنك القاهرة
بنك القاهرة

 يقدم بنك القاهرة خدمات مصرفية عديدة لعملائه ومنها القرض الشخصي وتشمل إجراءات الحصول على قرض بنك القاهرة العديد من الخطوات التي تتناسب مع كل حالة على حدة.

 

القرض الشخصي من بنك القاهرة

 فى حالة الرغبة فى الحصول على القرض الشخصي من قبل بنك القاهرة، يجب استيفاء كافة الشروط التي تعتمد على وظيفتك، فى القطاع الخاص أم العام.

وتضم قائمة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب القرض الشخصي في بنك القاهرة مايلي: 

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل الشخصي
1- بطاقة الرقم القومي، بحيث تكون البطاقة سارية، ويكون مثبت بها الوظيفة.
2-شهادة خاصة بمفردات المرتب.
3- فاتورة غاز أو كهرباء أو تليفون حديثة، لإثبات مكان السكن.

 

شروط قرض بنك القاهرة للموظفين 

يجب ألا يقل عمر المتقدم لطلب القرن الشخصي عن سن الـ 21 عاما.
أن يكون الحد الأدنى من الدخل الشهري للفرد 300 جنيه شهريا.
الحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 350 ألف جنيه، على أن تكون فترة السداد تتراوح بين 6 أشهر إلى 84 شهرا.
 

الشروط التي يجب توافرها فى موظفي القطاع الخاص
لا يتم تقديم القرض للأفراد الذين يقل عمرهم عن 21 عاما.
الحد الاقصى للتمويل الشخصي هو 750 ألف جنيه، على أن يتم السداد على فترة تتراوح بين 6 أشهر وال 84 شهرا.
يجب ألا يقل الدخل الشهري للفرد عن ألف جنيه شهريا.

2- قرض تمويل السلع المعمرة من بنك القاهرة

يمكنك من خلال بنك القاهرة الحصول على قرض، لشراء الأجهزة الكهربائية، والأثاث، والأجهزة الإلكترونية، وذلك بضمان من المرتب، ويشمل هذا التمويل جميع الفئات العاملة فى القطاع العام والقطاع الخاص.

ولكن حتى تتمكن من الحصول على هذا القرض يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وألا يقل الدخل الشهري عن 300 جنيه للقطاع العام، و1000 جنيه للقطاع الخاص.

والحد الأقصى للتمويل هو مبلغ 150 ألف جنيه، وتكون فترة السداد من 6 أشهر إلى 84 شهرا.

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