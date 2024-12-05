الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس لص الأجهزة الكهربائية في الأهرام بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المستلزمات الكهربائية من داخل الشقق السكنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط عاطل تخصص نشاطه في سرقة المستلزمات الكهربائية 

وكشفت التحقيقات أنه تم ضبط (عاطل) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المستلزمات الكهربائية من داخل الشقق السكنية تحت الإنشاء، متخذا من دائرة قسم شرطة الأهرام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 إعترف المتهم بإرتكابه (5 وقائع سرقة)، وأضاف بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميل سيىء النية "مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

 

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