الجمعة 15 نوفمبر 2024
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اقتصاد

هل تنتقل المبالغ المالية لكارت المرتب الجديد في بنك القاهرة؟

بنك القاهرة
بنك القاهرة

 يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن حقيقة انتقال المبالغ المالية من كارت المرتب حال انتهاء مدته إلى الكارت الجديد.

 وأوضح مسئولون ببنك القاهرة أن “بالفعل يتم تقديم طلب بتحويل المبلغ من البطاقة منتهية الصلاحية إلى البطاقة الجديدة”.

وتشمل خصائص بطاقة ميزة من بنك القاهرة ما يلي: 

-تصدر البطاقة بدون طباعة اسم العميل على البطاقة وتصدر بالشريحة الذكية.

- صلاحية حتى ٣ سنوات منذ إصدارھا.

- يتم طباعة البطاقة أولا وتتوافر بالفرع ويتم بيعھا للعميل فور استيفائه المستندات المطلوبة ثم تسجيل بيانات العميل على النظام لتنشيطھا.

الرقم التعريفى الخاص بالبطاقة هو ( ٥٠٧٨٠٣١٥9 ) BIN –

- تصدر للأشخاص الطبيعيين ابتداءً من سن ١٦ سنة ويمكن للوالد/ الوالدة شراء بطاقات للأبناء القصر بدءًا من ١٠ سنوات وذلك من أي فرع من فروع بنك القاھرة.

- كافة بطاقات ميزة تعمل على مواقع الانترنت التى تقبل ميزة داخل مصر والمتواجد بها اللوجو الخاص ببطاقة ميزة مع إتاحة خدمة الكود الأمن حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول المسجل على النظام تحتوى على كود يتم إدخاله فى المعاملة حتى تتم.

- يلزم لإتمام التغذية أن تكون البطاقة منشطة.

- الحد الأقصى لرصيد البطاقة 200.000 جنيه مصري وفقًا للمعايير الموضوعة حاليًا.

- يمكن للعميل إعادة تغذية البطاقة حتى الحد الأقصى المذكور أعلاه.

 

- عدد مرات التغذية في اليوم 20 مرة وفي الشھر 100 مرة ".

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