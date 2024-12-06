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سي إن إن تكشف المبلغ الذي أنفقه ماسك على حملة ترامب الرئاسية

ماسك وترامب، فيتو
ماسك وترامب، فيتو

ذكرت شبكة "سي إن إن" استنادا إلى وثائق لجنة الانتخابات الفيدرالية أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أنفق ما لا يقل عن 260 مليون دولار على حملة دونالد ترامب الرئاسية.

وتلفت الشبكة إلى أن مؤسس شركة SpaceX هو أحد أكبر المانحين للسباق الرئاسي، وكان له تأثير كبير على نتائج انتخابات هذا العام.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي سيترأسان إدارة جديدة تم إنشاؤها لتحسين كفاءة الحكومة والحد من البيروقراطية.

ووفقا لترامب، ستعمل هذه الهيئة بشكل وثيق مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية لتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في النظام الحكومي.

وأعرب ماسك مرارا عن دعمه لترامب على شبكته الاجتماعية X، وأصبح نشطا سياسيا بشكل متزايد على مر السنين ويعلق بانتظام على قضايا السياسة الأمريكية.

ووعد ماسك بخفض إنفاق الميزانية الأمريكية بما لا يقل عن تريليوني دولار إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات.

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