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خارج الحدود

إيلون ماسك ساخرًا من ديون نجل بايدن: الحقيقة أغرب وأطرف من الخيال

بايدن ونجله، فيتو
بايدن ونجله، فيتو

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في منشور عبر منصة "X" على نبأ وجود دين مستحق على هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.

مصير ديون هانتر بايدن بعد العفو الرئاسي

وكتب ماسك في منشوره ساخرًا من الخبر: "الحقيقة أغرب وأطرف من الخيال".

جاء ذلك عقب كشف مدير صندوق سيكويا، شون ماجواير اللثام عن جزء من حجم ديون نجل بايدن  متسائلا عن مصيرها في إطار العفو.

وكتب ماجواير في منشور عبر منصة X: إن هانتر بايدن يدين لعائلته بأكثر 300 ألف دولار كمستحقات إيجار.

وفي وقت سابق  منح الرئيس  بايدن عفوًا رئاسيًّا عن ابنه الوحيد المتبقي هانتر (54 سنة) عقب إدانته واعترافه بالذنب في قضيتين: الأولى، حيازة سلاح ناري وإنكار تعاطيه المخدرات وقتها، والثانية، التهرب الضريبي، حيث يواجه هانتر الحكم بالسجن لعدد من السنوات.

بايدن يتراجع عن تعهداته ويعفو عن نجله

وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، بدد بايدن الغيوم القانونية المتلبدة التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.

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نائبة جمهورية تهاجم بايدن بعد العفو عن نجله هانتر

وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرًا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته.

وفي ذات السياق رفض قاض اتحادي أمريكي قضية السلاح المرفوعة ضد هانتر بايدن بعد أن أصدر الرئيس جو بايدن عفوًا شاملًا عن ابنه.

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إيلون ماسك منصة x بايدن العفو الرئاسي

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