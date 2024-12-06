سفير مصر لدى مالي يستقبل بعثة بيراميدز في مطار باماكو (صور)

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى العاصمة المالية باماكو. استعدادًا لخوض مباراة دجوليبا في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على إستاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

ووصلت البعثة إلى باماكو بعد رحلة طيران خاصة وفرتها إدارة بيراميدز، حيث استغرقت الرحلة ٨ ساعات من مطار القاهرة حتى الوصول إلى باماكو.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها إلى مطار باماكو السفير محمد الجمال السفير المصري في مالي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة، والذي رحب بالمهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة متمنيا التوفيق للفريق في لقاء دجوليبا، ومشددًا على أن السفارة ستعمل على توفير كل سبل الراحة للبعثة طوال فترة وجودها في باماكو.

قائمة بيراميدز إلى مالي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى مالي لمواجهة دجوليبا في إطار دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد على إستاد ٢٦ مارس بالعاصمة المالية باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويغيب عن رحلة مالي، أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد، وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم القيد الإفريقي.

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