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رياضة

أزمة صحية في بيراميدز قبل السفر إلى مالي، هل ظهرت حالات كورونا؟

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

 يواجه فريق نادي بيراميدز أزمة صحية قبل توجهه اليوم إلى مالي لمواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

ونفي مصدر داخل النادي السماوي لـ فيتو وجود حالات كورونا داخل صفوف الفريق، مؤكدا إصابة عدد من اللاعبين وبعض أعضاء الجهاز الفني بحالات برد شديدة مما جعل البعض يظن أنها حالات كورونا.

وأصيب بحالات البرد الشديدة خمس لاعبين من القوام الأساسي للفريق وهم “إبراهيم عادل وأحمد الشناوي وأحمد قطة وعلي جبر وكريم حافظ”. 

ويستعد فريق بيراميدز للسفر إلى مالي اليوم الخميس. 

 

مباراة بيراميدز ودجوليبا بطل مالي

 ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ودجوليبا بطل مالي بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.  

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى يليه الترجي التونسي بنفس الرصيد في المركز الثاني ثم ساجرادا ودجوليبا بدون رصيد.

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

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بيراميدز نادي بيراميدز مالي

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