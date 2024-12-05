الخميس 05 ديسمبر 2024
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رياضة

بسبب البرد، غيابات مهمة عن قائمة بيراميدز لرحلة مالي

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة رحلة الفريق إلى مالي لمواجهة دجوليبا في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على دجوليبا المالي في السادسة من مساء الأحد المقبل باستاد ٢٦ مارس بالعاصمة باماكو، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - محمد الشيبي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - يوسف أسامة نبيه - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويغيب عن رحلة مالي، كل من أحمد الشناوي وإبراهيم عادل بسبب الإصابة بنزلة برد، وكذلك يوسف أوباما بسبب الإصابة في الركبة، وصديق إيجولا لعدم القيد الأفريقي.

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى مالي تمهيدًا لخوض مباراة دجوليبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ومن المقرر أن تسافر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لرحلة الفريق لمدة ٨ ساعات حتى الوصول إلى العاصمة باماكو.

وخاض الفريق تدريبه صباح اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لرحلة السفر إلى مالي، حيث يخوض الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت في باماكو.

أزمة داخل صفوف بيراميدز 

يواجه فريق نادي بيراميدز أزمة طبية قبل توجهه اليوم إلى مالي لمواجهة دجوليبا بدوري أبطال أفريقيا.

ونفي مصدر داخل النادي السماوي لـ فيتو وجود حالات كورونا داخل صفوف الفريق مؤكدًا إصابة عدد من اللاعبين وبعض أعضاء الجهاز الفني بحالات برد شديدة ما جعل البعض يظن أنها حالات كورونا. 

وأصيب بحالات البرد الشديدة كل من إبراهيم عادل وأحمد الشناوي وأحمد قطة وعلي جبر وكريم حافظ.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا بطل مالي

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري على ستاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ودجوليبا بطل مالي بدوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.  

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بيراميدز دوري أبطال أفريقيا مالي دجوليبا

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