البحث عن جثمان طفل غرق أثناء تجربة إصلاح موتور في المطرية بالدقهلية
يكثف رجال الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية جهودهم للبحث عن جثمان شاب غرق في منطقة المجاير المطرية أثناء تجربة إصلاح موتور.
غرق شاب أثناء تجربة إصلاح موتور
تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل أثناء تجربة إصلاح موتور.
مصرع شاب في العقد الأول من عمره
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية لموقع الغرق وبالفحص تبين غرق “هاني.م.ف”، 16 عاما، أثناء تجربة إصلاح موتور.
ما زال البحث عن الجثمان مستمرا
وما زال البحث جاريا بمعرفة رجال الإنقاذ لانتشال جثمان الطفل ضحية الغرق.
محضر للعرض على النيابة العامة
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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