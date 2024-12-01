الأحد 01 ديسمبر 2024
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الإنقاذ النهري تعثر على جثمان الطفلة سجدة برشاح في القليوبية

العثور علي الطفلة
العثور علي الطفلة سجدة بالقليوبية

عثرت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية بعد أربعة أيام من البحث علي جثة الطفلة "سجدة" التي لقيت مصرعها غرقًا إثر تصادم سيارتين سوزوكي وسقوطهم في رشاح بدائرة مركز شرطة طوخ.
 

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20 ساعة من البحث عن الطفلة سجدة المفقودة في حادث رشاح القليوبية (صور)

العثور على الطفلة سجدة بعد أيام من البحث بطوخ 


وقد تجمع الأهالي والأقارب، إلى جانب الأسرة على طول الرشاح، لمتابعة عمليات البحث المستمرة بمشاركة قوات الإنقاذ النهري.

كانوا قادمين لقضاء الإجازة، تفاصيل غرق طفلة بالقليوبية

وذكر أحد أهالي الطفلة المفقودة، إن والدها كان قادمًا من القاهرة برفقة أسرته لقضاء الإجازة الأسبوعية في قريتهم ميت كنانة طوخ وأثناء سير السيارة التي تقلهم على طريق مزلقان زكي- نامول على الرشاح، اصطدمت بهم سيارة من الخلف ما أدى إلى انقلاب السيارة في الرشاح.

 

والد الطفلة بعد غرقها، أنقذت الجميع وفوجئت بغرقها 

 وأضاف أن والد الطفلة بالقليوبية بادر بسرعة لإنقاذ وإخراج جميع من في السيارة، حيث كان برفقته زوجته ونجليه وطفلته الصغرى «سجدة»، وفوجئ بعد خروج الجميع بأن «سجدة» لا تزال في المياه، وظل يبحث عنها حتى اليوم دون جدوى، مشيرًا أن حالة المصابين التسعة مستقرة، وهم يتلقون العلاج حاليًا بمستشفى قها التخصصي تحت إشراف طبي.

النيابة تستدعي شهود العيان في واقعة غرق طفلة الرشاح بالقليوبية 

 كما قررت النيابة العامة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وكلفت قوات الإنقاذ بمتابعة البحث عن الطفلة المفقودة، وسؤال شهود العيان، وانتداب المهندس الفني لفحص السيارتين في الحادث، والتحفظ عليهما في وحدة مرور طوخ.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية يفيد تلقى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغا بانقلاب سيارة في رشاح مزلقان زكى- نامول بدائرة مركز شرطة طوخ ووجود مصابين وجثة مفقودة.

 

انتقل على الفور الرائد محمد بدوي رئيس الحماية المدنية بطوخ و5 سيارات إسعاف وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة ركاب نتيجة اصطدام سيارة ركاب أخرى من الخلف فاختلت عجلة القيادة في يد قائدها وسقطت السيارة الأولى في الرشاح.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وفقد طفله كانت بصحبة والديها وتم انتشال السيارة والمصابين من الرشاح وجارى البحث عن الطفلة «سجدة م» 5 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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