الدقهلية تناقش تحديث الأحوزة العمرانية لـ 14 قرية

عقد اللواء محمد صلاح أبو كريشة، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة الدقهلية، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد اجتماعا؛ لاستعراض ومناقشة تحديث الأحوزة العمرانية لـ 14 قرية بمحافظة الدقهلية.

تحديث الاحوزة العمرانية لـ 14 قرية بمحافظة الدقهلية

وجاء ذلك بحضور المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس المركز الإقليمي للدلتا بالهيئة العامة لـ التخطيط العمراني والمهندس وليد سعيد عبد المجيد رئيس الأمانة الفنية لتحديث القرى بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور حسنين حسن مدير المكتب الاستشاري والمهندسة سارة جمعة خبير نظم المعلومات والدكتور إبراهيم فتحي خبير الكهرباء والاتصالات والدكتور حماده صلاح يوسف خبير الاقتصاد بالمكتب الاستشاري والمهندسة مها صبري مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة وفريق عمل الإدارة ومسئولي التخطيط والأحوزة والقسم الهندسي بالوحدات المحلية التابع لها القرى المستهدفة.



الاهتمام بالمخططات والأحوزة العمرانية في الدقهلية

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لديه اهتمام خاص بالمخططات والأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة ودائما يساند ويدعم كافة الجهود لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

السكرتير العام لمحافظة الدقهلية: المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية

وأضاف السكرتير العام للمحافظة أن هذه المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بـ المخططات الاستراتيجية والتفصيلية..



تسهيلات لتنفيذ المخططات للقرى المستهدفة

ومن جانبه، قال السكرتير المساعد للمحافظة أن هناك تنسيقا كاملا من خلال إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة للعمل على تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ المخططات للقرى المستهدفة وأن هناك جهودا مكثفة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ لاستكمال التحديث للمخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع القري بنطاق المحافظة.



القرى المستهدفة في مناقشة تحديث مخططاتها الاستراتيجية وأحوزتها العمرانية

ومن جانبها، أوضحت مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة أن القرى التي تم مناقشة تحديث مخططاتها الاستراتيجية وأحوزتها العمرانية خلال الاجتماع هي قرية منشأة الإخوة والديرس وكفر لطيف ومنية سمنود بمركز أجا، وقرية زيان مركز بلقاس، وقرى اتميده والبوها وكفر سليمان تادرس وكفر النعمان وكوم النور وكفر المقدام والدبونية وكفر الشراقوة وكفر النعيم بمركز ميت غمر وقرية الدنابيق مركز المنصورة.



وجاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على حل مشكلاتهم فيما يتعلق بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة والمخططات العمرانية للمدن والقرى بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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