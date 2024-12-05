الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الجيش السوري يتصدى لمسيرات معادية في أجواء دمشق

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

 نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لطائرات مسيرة معادية في أجواء العاصمة دمشق، وإنها أسقطت طائرتين منها.

 

الجيش السوري يتصدى لطائرات معادية في دمشق

 وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الجيش السوري انسحابه من  مدينة حماة، مشيرا إلى أن الإجراء هو إعادة تموضع للقوات خارج المدينة، للحفاظ على حياة المدنيين بعد تمكن التنظيمات المسلحة من اقتحامها من عدة محاور.

 

بيان رسمى بشأن التطورات الميدانية في مدينة حماة

 وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، بيانًا رسميًا بشأن التطورات الميدانية في مدينة حماة، أكدت فيه أن قواتها المسلحة خاضت خلال الأيام الماضية معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات المتكررة والعنيفة التي شنتها "التنظيمات الإرهابية" على المدينة من مختلف المحاور.

 

وأشار البيان إلى أن "التنظيمات الإرهابية هاجمت المدينة مستخدمة أعدادًا كبيرة من المقاتلين مدعومة بوسائط وعتاد عسكري متنوع، بالإضافة إلى الاستعانة بالمجموعات الانغماسية.

 ورغم التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش السوري، والتي شملت ارتقاء عدد من الشهداء تمكنت المجموعات الإرهابية من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، مع تكبدها خسائر فادحة" على حد تعبير البيان.

وأكدت القيادة العامة أن الوحدات العسكرية المرابطة داخل المدينة "قامت بإعادة الانتشار والتموضع خارجها، حفاظًا على أرواح المدنيين ولتجنب زجهم في المعارك داخل الأحياء السكنية".

وشددت على أن هذا الإجراء جاء ضمن إستراتيجية لتقليل الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

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