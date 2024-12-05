استشاري تغذية علاجية يحذر من تناول السكر: سم قاتل

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن السكر عبارة عن سم في الجسم، وتناول الحلويات يزيد من ارتفاع السكر في الدم بصورة كبيرة.

مشكلة ارتفاع معدل استهلاك السكر

وأوضح أن الأنسولين عندما يرتفع السكر يقوم بالعمل على خفضه، ومع ارتفاع معدل استهلاك السكر لا يستطيع الأنسولين العمل على خفض السكر بالشكل المطلوب.

ارتفاع معدل السكر

وأضاف أن كثرة تناول السكر بكميات كبيرة يُؤدي إلى إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، ومع كثرة تناول السكر تحدث مقاومة للأنسولين، ولا يتم خفض معدل السكر.



أعراض مقاومة الأنسولين في الجسم

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “هي”: الطبيب يستطيع معرفة وجود مقاومة الأنسولين في الجسم من عدمه عن طريق بعض العلامات مثل ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى وجود لون غامق في الرقبة، أو تحت الإبط، أو وجود زوائد جلدية، بالإضافة لوجود محيط بطن كبير.

وشدد "فهمي"، على ضرورة علاج مقاومة الأنسولين حتى لا تحدث إصابة بالسكر، مشيرًا إلى أن الطبيب أحيانًا يطلب من المريض إجراء تحليل مقاومة الأنسولين، وعند وجود مقاومة يطلب الطبيب من المريض الحرص وتناول الغذاء المناسب، حتى لا يصاب بالسكر.

ولفت إلى أن علاج السكر أو مقاومة الانسولين يعتمد في الأساس على تناول الغذاء المناسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يمتنع عن تناول النشويات والسكر بنسبة 100% سيصاب بالسكر، لأنه لن يستطيع التعايش بصورة كاملة بدون تناول النشويات والسكر.

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