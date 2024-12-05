ووزارة التموين تنفي.. نحترم الحوار الوطني!

بالأمس.. حمل مقالنا اليومي علي فيتو عنوان تصريحات وزير التموين.. انتقدنا فيه تصريحات وزير التموين المتتالية عن الاستعداد ودعمه وتأييده لفكرة الدعم النقدي.. وقلنا إننا -كاتب هذه السطور- قلنا رأينا في الفرق بين الدعمين العيني والنقدي، وإننا لن نكرر ما قلناه، لكننا نندهش من تصريحات الوزير رغم أنه من المقرر مناقشة الموضوع في الحوار الوطني الذي لم ينته بعد من المسئولية..

وإذا كان الوزير لا يعنيه ذلك أو تم رفع التكليف عن الحوار الوطني فلنعرف وينتهي الأمر.. كما قلنا إنه ليس إيجابيا أن ننحاز للدعم النقدي لأننا لا نستطيع ضبط منظومة الدعم العيني! فهذا عذر أسوأ من الفعل نفسه!



بعد دقائق من نشر المقال اتصل علي الفور رجل وزارة التموين النشيط.. ولسان حالها المفوه والبليغ الدكتور أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي عن الوزارة، الذي أكد أن الوزير الدكتور شريف فاروق لم يدل بأي تصريح يخص التحول إلي الدعم النقدي منذ تصريحاته أمام مجلس النواب قبل أشهر!



وقدم الدكتور أحمد كمال ما لديه من فيديوهات ومستندات، وقدمت ما لدي من تصريحات أكد المتحدث الرسمي أنها إعادة إنتاج للتصريحات القديمة، وأنها ليست إلا اجتهادات من أصحابها ومعالجات جديدة ثم أضاف: يقدر الدكتور شريف فاروق مؤسسة الحوار الوطني والمشاركين فيه كافة، كما يقدر ويحترم البرلمان المصري بغرفتيه.. ولهم جميعا مع الحكومة القرار النهائي، وأن الوزارة ستلتزم بما يستقرون عليه وفيه مصلحة الوطن وشعبه.. وسيضع القرار في النهاية علي مسار التنفيذ وعلي الوجه الأكمل..



انتهت التصريحات وتبقي كلمة نشهد علي محتواها.. وهي أن المتحدث الرسمي في مختلف مؤسسات الدولة قدرات ومواهب.. ليس فقط في طريقة التصريح ومضمونه وإنما في التوقيت والشكل.. هناك متحدثون يجلبون المشاكل لهيئاتهم.. بل هناك متحدثون رسميون وجودهم أصلا مشاكل..

وهناك مثقفون يدركون أهمية وظيفتهم.. لديهم ضمير في عملهم يكون وزيرهم أو محافظهم أو المسئول عنهم محظوظا بوجودهم.. من هؤلاء الدكتور كمال.. الذي ظل -مثلا وككل مرة- لفترة طويلة أمس يرسل ما يؤكد كلامه ويدعمه.. له منا التحية!



وفق الله الجميع إلي ما يفيد شعبنا ويحفظ له مكتسباته، ويؤمن له حياة كريمة مستقرة بعيدا عن مشاكل السوق وألاعيبه وتقلباته!

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