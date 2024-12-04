تصريحات وزير التموين!

لا يتوقف وزير التموين عن تصريحاته شبه اليومية مدحا وغزلا في نظام الدعم النقدي.. الذي يقول إنه سيتم تطبيقه علي روح المغفور له الدعم العيني.. من حق الوزير أن يدلي بأي تصريحات يشاء في أى اتجاه يريد..

وعن الدعمين النقدي والعيني تحدثنا سابقا، وأوضحنا الفرق وقلنا مخاطر وعيوب كل نظام ، وقلنا إنه لا يصح لأي وزير تموين أن ينتقد الدعم العيني بحجة حياد منظومته وعدم القدرة علي وصوله إلي مستحقيه! لإنها إدانة وإهانة لأي وزير لا يعرف ولا يستطيع منع الفساد في وزارته!



كل ذلك وغيره قلناه سابقا.. ما يعنينا اليوم هو ما لم يقله الوزير وهو: هل انتهت اجتماعات الحوار الوطني ومناقشاته حول أي النظامين أفضل؟!هل نوقش أصلا ؟! وإذا كان رئيس الوزراء يقول في تصريحات أخري إن الحوار الوطني ستؤول نتائج مناقشاته إلي الحكومة.. فكيف يحكم وزير التموين ويحدد نتائج الحوار مقدما؟!



لماذا لا ينتظر الوزير نتائج المناقشات حتي لو كان التوجه هو إلغاء الدعم العيني وإقرار الدعم النقدي؟! علي الأقل احتراما لمؤسسة محترمة تضم نخبة من أهم رجال وخبراء مصر.. أما إن كان يري أنه لن تتم أي مناقشات.. أو ستتم ولكن لا جدوي منها ولا معني لها.. وإن الأمر محسوم وقضي فيه الأمر.. فيحق للوزير إذن أن يفعل ما يريد!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.