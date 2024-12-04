الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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تصريحات وزير التموين!

لا يتوقف وزير التموين عن تصريحاته شبه اليومية مدحا وغزلا في نظام الدعم النقدي.. الذي يقول إنه سيتم تطبيقه علي روح المغفور له الدعم العيني.. من حق الوزير أن يدلي بأي تصريحات يشاء في أى اتجاه يريد.. 

وعن الدعمين النقدي والعيني تحدثنا سابقا، وأوضحنا الفرق وقلنا مخاطر وعيوب كل نظام ، وقلنا إنه لا يصح لأي وزير تموين أن ينتقد الدعم العيني بحجة حياد منظومته وعدم القدرة علي وصوله إلي مستحقيه! لإنها إدانة وإهانة لأي وزير لا يعرف ولا يستطيع منع الفساد في وزارته!


كل ذلك وغيره قلناه سابقا.. ما يعنينا اليوم هو ما لم يقله الوزير وهو: هل انتهت اجتماعات الحوار الوطني ومناقشاته حول أي النظامين أفضل؟!هل نوقش أصلا ؟! وإذا كان رئيس الوزراء يقول في تصريحات أخري إن الحوار الوطني ستؤول نتائج مناقشاته إلي الحكومة.. فكيف يحكم وزير التموين ويحدد نتائج الحوار مقدما؟!

 

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لماذا لا ينتظر الوزير نتائج المناقشات حتي لو كان التوجه هو إلغاء الدعم العيني وإقرار الدعم النقدي؟! علي الأقل احتراما لمؤسسة محترمة تضم نخبة من أهم رجال وخبراء مصر.. أما إن كان يري أنه لن تتم أي مناقشات.. أو ستتم ولكن لا جدوي منها ولا معني لها.. وإن الأمر محسوم وقضي فيه الأمر.. فيحق للوزير إذن أن يفعل ما يريد!

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الحوار الوطنى الدعم النقدي الدعم العينى الغاء الدعم وزير التموين الغاء الدعم العيني الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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