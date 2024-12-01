بلاغ لرئيس الحكومة.. تشريد أستاذة جامعية بالمعاهد الخاصة!

هل نحن بصدد تمكين المرأة مما حرمت منه طويلا أم أن بعض الجهات على أرض هذا الوطن شاردة عن الصف بل وتسير عكسه؟ هل ننصف المظلوم إذا اشتكى أم نزيده ظلما؟! هل ننفذ أحكام القضاء أم تصدر للذكرى والاحتفاظ بها؟!

الموضوع التالي كتبنا عنه وتناولناه، وبعد تدخل المجلس القومي للمرأة تصورنا أن القصة إلى ختام.. والظلم إلى نهاية.. لكن اكتشفنا أن شيئا لم يحدث.. ووصلت إلينا هذه السطور ننشرها كما هي.. ولن نتركها مهما جرى.. حتى نجد طريقا لإنصاف صاحبتها وهي أستاذة جامعية محترمة ومقدرة.. لها حياة وابنة وأسرة والتزامات وتطلعات اجتماعية طبيعية من حقها تحقيقها.. تقول الدكتورة سارة محمد نصر:



"قد عوقبت بالفصل التعسفي والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي بصرف راتب تم حجبه أثناء عملي، والحرمان من الترقي، والبقاء بدون عمل بسبب هذا الفصل منذ عام 2021.



خلال 6 سنوات من التعيين للعمل بدرجة مدرس في الإعلام بالمعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر.. رفض المعهد من خلال القائم بعمل العمادة، إمضاء وختم طلب الترقية لدرجة أستاذ مساعد، وتقدمت بشكوى بوزارة التعليم العالى بالعاصمة الإدارية منذ شهر مارس، وشكوى لمدير إدارة المعاهد الخاصة بوزارة التعليم العالى، وعلى منظومة الشكاوى الحكومية، والمجلس القومي للمرأة.



وقد أقر المعهد على خلاف الحقيقة وعبر منظومة الشكاوي الحكومية، بأنه تم إلغاء قرارها الوزاري منذ عام في شهر مايو 2023 وتم إلغاء تأميناتي منذ حينها وهو مخالف للحقيقة.



ولم يكن هذا التعنت إلا لرفض كثير من وقائع الفساد وتضارب المصالح واستغلال السلطات، على أن من قام بالفصل التعسفى هو مرشح للعمادة من قبل المعهد عام 2021 وتم بالفعل رفض ترشيحه، إلا أنه قد أتم المطلوب، حيث أصدر أوامره بمنعي من دخول المعهد، وطردي من العمل ومنع راتبي وحذف اسمي من الجداول والفصل التعسفى"!



انتهت الرسالة ونسأل:

من المحرك لكل هذا الملف على مدار هذه السنوات؟ وهل هناك مخالفات على هذا المعهد؟ هل هناك صلة قرابة بين أحد العاملين بوزارة التعليم بأى شخص بالمعهد؟ هل كان على مالكه قضية شهيرة في مؤسسة تعليمية من قبل؟ كيف لا تنفذ أحكام قضائية نهائية؟ لماذا استمر هذا الملف كل تلك السنوات؟!

انتهى المقال وفي انتظار أن تنتهي المأساة!

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