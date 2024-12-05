جامعة القناة تنظم قافلة طبية لمدرسة التربية الفكرية في الإسماعيلية (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، قافلة طبية إلى مدرسة التربية الفكرية بمحافظة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وضمن مبادرة "بداية" التي تستهدف تعزيز الخدمات الصحية والتوعوية في المجتمع.

جامعة القناة تقدم الخدمات الطبية لمجتمع مدن القناة

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس، استمرار دورها المجتمعي الرائد من خلال إطلاق مبادرات هادفة لدعم الفئات المختلفة في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية هذه القوافل في تحسين جودة الخدمات الصحية والتثقيفية للمستفيدين.



جانب من القافلة،فيتو

جانب من القافلة،فيتو

المستهدف من القافلة الطبية

واستهدفت القافلة الطبية التي أقامتها جامعة القناة، تقديم الكشف الطبي والعلاج لعدد 387 حالة موزعة بين تخصصات مختلفة؛ حيث تم فحص 76 حالة في عيادة الأطفال، و66 حالة عظام، و65 حالة باطنة، و72 حالة أنف وأذن، و48 حالة رمد، و35 حالة جلدية، بالإضافة إلى 25 حالة أسنان.

تقديم الخدمات التوعوية ضمن فعاليات القافلة

وقدمت كلية التمريض بجامعة القناة جلسات تثقيف صحي للطلاب، تناولت أهمية الراحة وقت المرض لتسريع الشفاء، وتقليل انتقال العدوى بين الطلاب، واتباع إجراءات النظافة الشخصية للحفاظ على الصحة العامة.

جانب من القافلة،فيتو

جانب من القافلة،فيتو

جانب من القافلة،فيتو

أبرز المشاركين والمشرفين على فعاليات القافلة

وشارك بالقافلة الدكتورة منال فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على تنظيم القافلة المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ خالد مطرود، مدير إدارة القوافل، اللذان أكدا أن القافلة تعكس التعاون المثمر بين كليات الجامعة وإداراتها المختلفة لتقديم خدمات صحية شاملة ومتميزة.

يُذكر أن جامعة قناة السويس تعمل بشكل مستمر على تنظيم قوافل متعددة التخصصات في إطار رسالتها لخدمة المجتمع المحلي وتعزيز الوعي الصحي والتنموي.



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