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محافظات

محافظ الإسماعيلية يهنئ الدكتورة وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي

اللواء أكرم جلال
اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية،فيتو

قدَّم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، التهنئة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ؛ وذلك تقديرًا لجهودها البارزة في تطوير منظومة العمل المحلي وتحقيق إنجازات ملموسة. 

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فخر واعتزاز بالإنجازات المصرية 

وأعرب محافظ الإسماعيلية، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعد شهادة على كفاءة القيادات المصرية في مختلف المجالات، مؤكدًا على أن هذه التجربة الناجحة تعتبر نموذجًا يحتذى به في القيادة والإدارة المحلية. 

وأضاف محافظ الإسماعيلية أننا نفتخر بالوزيرة الدكتورة منال عوض كإمرأة مصرية، ولكونها أول سيدة تتولى منصب وزيرة التنمية المحلية، وتم اختيارها ضمن أفضل ٥٠ سيدة مؤثرة عام ٢٠١٨، وأبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربي، كما حصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم في ٢٠١٧. 

تتويج لجهود الدولة 

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن هذا ليس تكريمًا شخصيًّا للدكتورة منال عوض، بل هو تتويج لجهود الدولة في دعم خطط التنمية والعمل بروح الفريق؛ لتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.  

مثال للتفاني والعمل الجاد 

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن أداء وزيرة التنمية المحلية المتميز في القيادة الناجحة يؤكد على التفاني والعمل الجاد؛ من أجل خدمة الوطن والمواطن، حيث استطاعت بدعمها المتواصل لمنظومة العمل بالمحليات بمحافظات مصر أن تحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. 

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة التميز العربي الحكومي العربي تعتبر إحدى الجوائز المرموقة، التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي المتميز وتكريم النماذج القيادية الرائدة على مستوى الوطن العربي.

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