ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية ويكلفها بتصريف الأعمال

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم، قبول استقالة الحكومة وإنه طلب من رئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه وحكومته الاستمرار فى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

ماكرون يقبل استقالة حكومة ميشيل بارنييه

وأفادت وكالة فرانس برس فى وقت سابق اليوم، أن رئيس الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه، وصل منذ قليل قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

تعاني فرنسا من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

فرنسا تتجه إلى مزيد من الاضطرابات السياسية

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أنّ فرنسا ثاني قوة اقتصادية في منطقة اليورو تتجه إلى مزيد من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إذ إنه للمرة الأولى منذ 60 عامًا تقر الجمعية الوطنية الغرفة السلفى للبرلمان الفرنسي مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.

وأوضحت تقارير، أن خطوة حجب الثقة من الحكومة، تأتي في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التي أيدها 331 نائبًا من أصل 577 عضوًا أي أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة أعادت وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام معضلة سياسية لاختيار وزارة جديدة في ظل اضطراب الوضع السياسي منذ دعوته لعقد انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو الماضي.





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