الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية ويكلفها بتصريف الأعمال

ميشيل بارنييه، فيتو
ميشيل بارنييه، فيتو

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم، قبول استقالة الحكومة وإنه طلب من رئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه وحكومته الاستمرار فى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

ماكرون يقبل استقالة حكومة ميشيل بارنييه

وأفادت وكالة فرانس برس فى وقت سابق اليوم، أن رئيس الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه، وصل منذ قليل قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

تعاني فرنسا من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

فرنسا تتجه إلى مزيد من الاضطرابات السياسية

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أنّ فرنسا ثاني قوة اقتصادية في منطقة اليورو تتجه إلى مزيد من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على  حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إذ إنه للمرة الأولى منذ 60 عامًا تقر الجمعية الوطنية الغرفة السلفى للبرلمان الفرنسي مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.

وأوضحت تقارير، أن خطوة حجب الثقة من الحكومة، تأتي في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التي أيدها 331 نائبًا من أصل 577 عضوًا أي أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة أعادت وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام معضلة سياسية لاختيار وزارة جديدة في ظل اضطراب الوضع السياسي منذ دعوته لعقد انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو الماضي.

رئيس وزراء فرنسا يصل قصر الإليزيه لتقديم استقالة الحكومة إلى ماكرون

اليسار المتشدد ينضم لدعوات استقالة ماكرون وإجراء انتخابات رئاسية فى فرنسا


 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استقالة الحكومة ميشيل بارنييه ماكرون الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه الإليزيه

مواد متعلقة

ميشال بارنييه، ابن صانع الجلود يقود حكومة فرنسا الجديدة

ماكرون يكلف ميشال بارنييه بتشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 مواطنين في أوسيم

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

زغلول صيام يكتب: موسم الاستفتاءات الوهمية ودروع العتبة !! أفضل إعلامي وأفضل باذنجاني !!! صحيح هو الشاطر أهلاوي ولا زملكاوي؟!!

مرتجي ممثلًا للأهلي في عشاء فيفا على هامش قرعة كأس العالم للأندية 2025

بعد السيطرة على حلب وحماة فى سوريا، الجولاني يوجه رسالة إلى العراق (فيديو)

200 ألف جنيه لأسرة المُتوفى و20 ألفا لمصابي سقوط سقف مسجد تحت الإنشاء بالشرقية

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

منوعات

المزيد

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع المانجو والجوافة في سوق العبور

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القدر و10 أحاديث غير صحيحة عن فضلها

دعاء ليلة الجمعة لفك الضيق وسعة الرزق

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقته بالحظ السعيد والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية