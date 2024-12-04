اليسار المتشدد ينضم لدعوات استقالة ماكرون وإجراء انتخابات رئاسية فى فرنسا

طالب اليسار المتشدد في فرنسا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاستقالة، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

اليسار المتشدد يناشد ماكرون بالاستقالة

ومع تصاعد الضغوط من اليمين المتطرف، وسعي التجمع الوطني إلى زيادة نفوذه السياسي، تزداد عزلة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يروج خصومه لفكرة استقالته.

خيارات ماكرون للحفاظ علي شرعيته

وتعتبر خيارات ماكرون محدودة في ظل الأزمة الحالية، إذ يواجه تحديًا للحفاظ على شرعيته السياسية، وسط مناورات حزبية قد تعيد رسم المشهد السياسي الفرنسي.



وبينما يتجنب القياديان في حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا ومارين لوبان الدعوة علنًا لاستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، يعمل أعضاء الحزب على نشر هذه الفكرة بشكل غير مباشر.

ومن خلال دعم التجمع الوطني المتوقع لحجب الثقة عن حكومة ميشيل بارنييه يوم الأربعاء، يصبح واضحًا أن الهدف الحقيقي هو الرئيس نفسه.

ماكرون يصف الدعوات لاستقالته بالخيال السياسي

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدعوات التي أطلقها معارضوه لاستقالته بالـ"خيال سياسي"، مؤكدا أنه يعتزم خدمة فرنسا حتى اللحظة الأخيرة.

وأكد أنه لم يفكر قط في مغادرة قصر الإليزيه قبل انتهاء ولايته عام 2027.

وأضاف للصحفيين خلال وجوده بالسعودية: "ليس من اللائق أن أقول مثل هذه الأشياء، ولكن أنا أقف أمامكم لأنني انتخبت مرتين من قبل الشعب الفرنسي. وأنا فخور للغاية بهذا وسأصون هذه الثقة بكل الطاقة التي أملكها لخدمة البلاد حتى اللحظة الأخيرة"

ودعا مؤسس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون، رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة لتجاوز وضع البلاد المتأزم.





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