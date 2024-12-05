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خارج الحدود

رئيس وزراء فرنسا يصل قصر الإليزيه لتقديم استقالة الحكومة إلى ماكرون

رئيس الحكومة الفرنسي
رئيس الحكومة الفرنسي ميشال بارنييه، فيتو

وصل رئيس الحكومة الفرنسي ميشال بارنييه  منذ قليل إلى  قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما أفادت وكالة فرانس برس  .

 حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه

وتعاني فرنسا من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنّ فرنسا ثاني قوة اقتصادية في منطقة اليورو تتجه إلى مزيد من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على  حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إذ إنه للمرة الأولى منذ 60 عامًا تقر الجمعية الوطنية الغرفة السلفى للبرلمان الفرنسي مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.

خطوة حجب الثقة

وأوضحت التقارير أن خطوة حجب الثقة تأتي في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التي أيدها 331 نائبًا من أصل 577 عضوًا أي أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة أعادت وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام معضلة سياسية لاختيار وزارة جديدة في ظل اضطراب الوضع السياسي منذ دعوته لعقد انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو الماضي.

 إيجاد رئيس جديد للوزراء

ومن المقرر أنّ يعكف الرئيس الفرنسي فورًا على إيجاد رئيس جديد للوزراء وسط معادلة سياسية شبه مستحيلة بين 3 كتل متنافسة، كما سيواجه أي رئيس جديد للوزراء التحديات نفسها التي قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة في البرلمان.

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