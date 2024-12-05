أخبار الاقتصاد اليوم: الأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية ESIM.. الدولار يتخطى حاجز الـ 50 جنيها ببعض البنوك.. حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أسعار النفط ترتفع بعد إعلان أوبك+ تأجيل زيادة الإنتاج حتى مارس 2025

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 بعد إعلان تحالف أوبك+ تأجيل تطبيق خطط لزيادة الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات الأربعاء نحو 53 سنتًا أو بنسبة 0.73% إلى مستوى 72.84 دولار للبرميل في الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش.

ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي

بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 56 سنتًا أو بنسبة 0.82% إلى 69.10 دولار للبرميل.

تأجيل زيادة الإنتاج النفطي لنهاية مارس 2025

يشار إلى أنه يأتي هذا الارتفاع بعد قرار مجموعة أوبك+ الخميس تأجيل زيادة الإنتاج النفطي، عبر تمديد الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والدنيس في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 74 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 67 إلى 69 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

وزيرا قطاع الأعمال والبيئة يتفقدان مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بشركة النصر للأسمدة

تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م 3 / ساعة في شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمدعوم من برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة ضمن مشروعات الشركة لتوفيق أوضاعها البيئية، بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي

خلال الزيارة، تفقد الوزيران محطات المعالجة التابعة للمشروع، وتم الاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة والمراحل المختلفة، واستعراض تفاصيل المشروع وأهدافه البيئية والصناعية، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة، ويهدف إلى معالجة المياه الناتجة عن العمليات الصناعية والصرف الصحي في الشركة، بما يساهم في تقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن النشاط الصناعي.

وزير الاستثمار الليبي يقرر تخصيص منطقة لوجستية ومعرض للمنتجات المصرية

تستعد العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية لدخول مرحلة جديدة من التعاون المشترك وزيادة التبادل التجارى بعد غزو سلع ومنتجات مختلف الدول الأجنبية إلى السوق الليبي، ما أثر على حجم التجارة البينية وتراجع أرقامها فى وقت كشف فيه المسئولون الليبيون وجود رغبة قوية من المستهلك الليبي فى العودة للمنتجات المصرية، وهذا ما كشف عنه وزير الاستثمار والتجارة الليبى محمد الحويج أمام أعضاء لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات فى اللقاء الذى عقده بمقر اتحاد الصناعات.

السوق الليبي أصبح منفتحا الآن على كل الأسواق

وقال: إن السوق الليبي أصبح منفتحا الآن على كل الأسواق، ويحتاج إلى جميع السلع والمنتجات وخاصة المصرية التى يجب أن يكون لها الأولوية عن غيرها من المنتجات.

الاستعانة بالخبرات اليابانية لتطوير صناعة الإسطمبات والقوالب

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية اجتماعا لقطاع الإسطمبات برئاسة ناجي يوسف، رئيس قطاع القوالب والإسطمبات ورئيس شعبة الآلات والمعدات بالغرفة الهندسية لإعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال وفد ياباني يناير المقبل لتقديم التدريب والخبرات اليابانية لقطاع الإسطمبات والقوالب في مصر.

حضر اللقاء محمد المهندس رئيس الغرفة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، وشارك بالاجتماع الدكتور بهاء زغلول، ممثل جمعية خريجي هيئة المنح الفنية اليابانية، والمهندس عبد الصادق عبد الرحيم، المستشار الفني للغرفة الهندسية، والمهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، وأعضاء مجلس إدارة القطاع.

قطاع الإسطمبات يمثل أهمية كبرى للصناعات الهندسية

ومن جانبه قال محمد المهندس إن قطاع الإسطمبات يمثل أهمية كبرى للـ صناعات الهندسية بشكل عام، والغرفة تسعى بكل قوة لإحداث طفرة في هذا القطاع ونموه بشكل كبير ليخدم الصناعات الهندسية.

«الرقابة على الصادرات»: بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع اعتبارا من الغد

كشف المهندس عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، عن بدء تشغيل مكاتب الإفراج الجمركى وفروع البنوك بالمواني على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من غدا الجمعة 6 ديسمبر 2024.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة والذى يحظى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.

وأوضح أن التسهيل في عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج جزء من تقليل التكلفة على المصنعين ويمكنهم من المنافسة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص والجهات الحكومية يجب أن يعملوا على تطوير عمليات التغليف والطباعة لتكون وفق أسس ومعايير عالميًا.

معرفة احتياجات الأسواق من ضوابط وشروط جديدة للاستيراد

وأضاف أن هناك فتح قنوات اتصال مباشرة مع التمثيل التجاري لمعرفة احتياجات الأسواق من ضوابط وشروط جديدة للاستيراد، مشيرا إلي أن القطاع الخاص في مصر له نظرة أسرع لاحتياجات الأسواق الدولية المستقبلية لذا ننسق أيضا مع جهات القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجات الأسواق التصديرية.

وأوضح "النجار" أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليات تطوير أداء الجهات والهيئات العاملة على ملف الاستيراد والتصدير وبالأخص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

البورصة تربح 19 مليار جنيه في آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

المشاط: مصر تقدم فرصًا واعدة للاستثمار بفضل موقعها الاستراتيجي والقطاعات التنموية

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، والمنعقد بالعاصمة الطاجيكية "دوشنبه"، بمشاركة ممثلي أكثر من 50 شركة مصرية وطاجيكية، وذلك خلال رئاستها للجانب المصري من اللجنة المصرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الثالثة، وذلك بحضور سلطان رحيم زاده، وزير الاستثمار الطاجيكي، والعديد من مسؤولي الحكومة، ومُمثلي الجهات الوطنية المعنية.

تعزيز جهود تبادل المعلومات

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع وثيقتي تعاون بين شركتي Red sea travel و Selfie travel المصريتين، وشركة Safari komil الطاجيكية، لتعزيز التعاون المُشترك في مجال السياحة وتبادل الأفواج السياحية، كما وقعت «المشاط»، مع الجانب الطاجيكي خطة عمل بين هيئتي الاستثمار في البلدين لتعزيز جهود تبادل المعلومات والتعاون في مجال الاستثمار.

اليورو يرتفع في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

سعر اليورو ، شهد سعر اليورو حالة من الارتفاع بنحو 5 قروش أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024، وفق آخر التحديثات.

وتقدم "فيتو"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.27 جنيه للشراء.

52.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.47 جنيه للشراء.

52.76 جنيه للبيع..

سعر اليورو في بنك مصر

52.47 جنيه للشراء.

52.76 جنيه للبيع..

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

52.47 جنيه للشراء.

52.78 جنيه للبيع.

ڤودافون تكشف تفاصيل الأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية ESIM

كشفت ڤودافون مصر عن تفاصيل إطلاق الشريحة الإلكترونية المدمجة ESIM بالسوق المصري، بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المتوافقة مع الشريحة الإلكترونية.

الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM تقدم مزايا عديدة للمستخدمين

وتعد شريحة ESIM من التقنيات الحديثة التي تقدم مزايا عديدة للمستخدمين. فهي شريحة مدمجة داخل الأجهزة مثل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتتميز بسهولة الإعداد، الاستخدام البسيط، والاعتماد الكامل على التكنولوجيا الرقمية، مما يجعلها حلًا صديقًا للبيئة عبر تقليل الحاجة لاستخدام الشرائح البلاستيكية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الشريحة الإلكترونية مرونة أكبر للعملاء، حيث يمكنهم تفعيل خدمات الاتصال بسهولة وإدارة حساباتهم بشكل أسرع ودون الحاجة لتغيير الشريحة اليدوية.

بعد إطلاقها رسميًا، مزايا استخدام الشريحة المدمجة ESIM

بعد قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإطلاق تقنية الشريحة المدمجة ESIM رسميا بالسوق المصرى، يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مزايا الشريحة المدمجة ESIM وخلال السطور التالية نستعرض مزايا الشريحة المدمجة ESIM.

مزايا الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM

وتُعد تقنية الشريحة المدمجة eSIM، من أحدث الابتكارات الرقمية في مجال الاتصالات، حيث تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين في مصر.

ويتم استخدام الشريحة المدمجة eSIM بدلا من شرائح المحمول التقليدية، حيث تُمكن المستخدمين من التبديل بين شركات التليفون المحمول بسهولة دون الحاجة إلى تغيير شريحة فعلية، كما أنها تعد أكثر أمانًا من الشرائح التقليدية، حيث إنها مدمجة داخل الجهاز ولا يمكن إزالتها بسهولة، مما يقلل من خطر سرقتها أو إساءة استخدامها، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم ويعزز كفاءة واستدامة خدمات الاتصالات.

كما توفر تقنية الشريحة المدمجة eSIM للمستخدمين مرونة كبيرة عند استخدامها، فيمكن الحصول على رقم جديد وتفعيله مباشرة على الشريحة، كذلك يمكن للمستخدمين نقل أرقامهم الحالية إلى الشريحة المدمجة بسهولة ودون الحاجة إلى استبدال الشريحة، مما يضمن استمرارية الخدمة دون أي انقطاع.

ارتفاع الصادرات السلعية المصرية لـ 36 مليار دولار في 11 شهرا

أعلن المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، نجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق قفزة في صادرات مصر غير البترولية “السلعية”، لتصل إلى 36 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بزيادة قدرها 10% تقريبًا عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

حجم الصادرات السلعية المصرية

وتوقع رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن تلامس الصادرات السلعية مستويات 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية على هامش معرض فوود أفريكا بمشاركة حكومية واسعة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والذى تختتم فعالياته اليوم الخميس.

وكشف المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم قبول الهيئة كجهة تحقق ومصادقة على شهادات الكربون وتم اعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية.

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

الدولار، ارتفع سعر الدولار بشكل مفاجئ فى جميع البنوك المصرية الآن، ليتخطى حاجز، الـ 50 جنيها بمنتصف التعاملات، وترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزى والبنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.76 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 49.91 جنيه للشراء و50.01 جنيه للبيع.

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

يبحث الكثير من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن، وذلك بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على هذا الأمر، وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة دخول تطبيق الزيادة على كروت الشحن حيز التنفيذ.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن

على الرغم من عدم تحديد موعد رسمي لتطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فإن المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق مبدئيا على مراجعة أسعار خدمات الاتصالات، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بزيادة أسعار الخدمات الخاصة بالاتصالات والتى يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصبحت في مراحلها النهائية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن رفع أسعار خدمات الاتصالات قريبا، حيث تشمل الزيادة خدمات الاتصالات مع إعطاء كل شركة الحق فى تطبيق الزيادة بالشكل الذي تراه مناسبا لها دون الخروج عن النسب التي يحددها الجهاز، والمتوقع أن تتراوح بين 15٪ إلى 30٪ حسب الخدمة المقدمة.



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