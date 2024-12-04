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اقتصاد

استقرار أسعار النفط مع تقييم الأسواق لارتفاع المخزونات الأمريكية

النفط، فيتو
النفط، فيتو

شهدت  أسعار النفط  استقرارًا ملحوظًا في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الأربعاء مع تقييم المتعاملين لارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة وكذلك احتمال تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.03 في المئة إلى 73.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.45 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات أو 0.04 في المئة إلى 69.91 دولار.


وحقق برنت أمس الثلاثاء أكبر مكسب له في أسبوعين، حين ارتفع 2.5بالمئة.

وقالت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل، على الرغم من أن الأسبوع تضمن عيد الشكر الذي يرتفع فيه الطلب عادة في ظل سفر العائلات بالسيارات لقضاء عطلات.

ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية عن مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة (15.30 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء. 

ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا 700 ألف برميل في الخام وزيادة 639 ألفا في البنزين.

وأبلغت مصادر في الصناعة رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها فيما يُعرف بمجموعة «أوبك+» من المرجح أن يمددوا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل عندما يجتمع الأعضاء غدا الخميس، مما يدعم الأسعار.

كما واصل المستثمرون مراقبة التوتر في الشرق الأوسط لمعرفة تأثيره على الدول المنتجة للنفط في المنطقة.

وقالت إسرائيل أمس الثلاثاء إنها ستعود إلى الحرب مع حزب الله إذا انهارت الهدنة بينهما، وستشن في هذه الحالة هجمات في عمق لبنان وستستهدف الدولة نفسها. وجاء التعليق غداة أكثر يوم يسقط فيه قتلى منذ أن اتفقت إسرائيل و«حزب الله» على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وفي سورية، قال مقاتلون معارضون والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات المعارضة التي تحقق تقدما في مواجهة القوات الحكومية اقتربت أمس من مدينة حماة الرئيسية، بعد سيطرتها المفاجئة على حلب الأسبوع الماضي.
 

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اسعار النفط مخزونات النفط الخام أوبك معهد البترول الأمريكي منظمة البلدان المصدرة للبترول

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