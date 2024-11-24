5 وزراء يفتتحون مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي

انطلقت منذ قليل النسخة الثامنة لمؤتمر المنتدى تحت عنوان محركات التنمية الصناعية تحت شعار "بالذكاء الاصطناعي.. المستحيل لا شيء" بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والهيئة العربية للتصنيع وهيئة التنمية الصناعية، برعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتعاون الدولى والبيئة.

تفاصيل مؤتمر محركات التنمية الصناعية في عالم الذكاء الاصطناعي

وافتتح المؤتمر عدد من الوزراء ومنهم ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأشرف الشيحى وزير التعليم العالى الأسبق والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ود.عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية.



وقال الدكتور علاء رزق رئيس المؤتمر إن المؤتمر يهدف إلى مناقشة استراتيجية التنمية الصناعية في ظل اهتمام الحكومة بهذا القطاع كما سيناقش المؤتمر ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والصناعية. التنمية الصناعية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وتعزيز الميزة التنافسية، والاتجاهات الحديثة لمستقبل المنطقة الصناعية المستدامة.

وذكرت الدكتورة سامية أبو النصر أمين عام المؤتمر أن المؤتمر يناقش 4 محاور منها التنمية الصناعية المستدامة ومحركات النمو ودور التعليم الفني في رفع محركات التنمية الصناعية وأثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة المصرية والذكاء الاصطناعي وإدارة التغيير في مؤسسات الأعمال الصناعية.

كما يتم عقد جلسات اليوم الثانى للمؤتمر فى بيت القاهرة بالفسطاط (المركز التعليمي البيئى الثقافي ) واليوم الثالث بالهيئة العربية للتصنيع.

وسوف يشارك فى جلسات المؤتمر الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة ويتحدث عن مفاتيح نهضة مصر والدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق ويتحدث عن الصناعة وآفاق المستقبل والنائب محمود سامى الإمام عضو مجلس الشيوخ متحدثا عن طوق النجاة للاقتصاد المصري والنائب الدكتور مكرم رضوان.

ويحظى المؤتمر بمشاركة عالمية واسعة حيث يشارك فيه عدد من سفراء الدول العربية والأوروبية بالقاهرة وممثلين من الاتحاد العام للجامعات، كما سيشارك فى جلسات المؤتمر من ألمانيا د.هانى النقراشى عضو المجلس الاستشارى العلمى لرئيس الجمهورية ويتحدث عن مستقبل الطاقة لأولادنا.

كما قال أشرف الشيحى الرئيس الشرفي للمؤتمر وزير التعليم العالى الأسبق إن المؤتمر يتناول ( التعليم الفني والتكنولوجي وريادة الأعمال ودورهما في دفع المحركات التكنولوجية للتنمية الصناعية) الاستراتيجيات والرؤى المقترحة لتسريع الدفع التكنولوجيا للتنمية الصناعية في ضوء توجيهات الرؤية الوطنية. كما يتناول الإعلام ودوره في نشر الوعي بالتعليم الفني والإبتكار ودوره في التنمية الصناعية المستدامة في مصر في ضوء التجارب الدولية والإقليمية، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودورها فى تعزيز التنمية الصناعية.



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