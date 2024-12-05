الخميس 05 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الدولار في البنوك صباح اليوم الخميس 5-12-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

الدولار  ترصد “فيتو” الأسعار لحظيًّا وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري على مدار الساعة، حيث شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار، في البنك المركزى  والبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.  


سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.75 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار اليوم، فيتو
سعر الدولار اليوم

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر. 

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد. 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.  

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.76 جنيه للشراء و49.86 جنيه للبيع.  

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

الدولار، فيتو 
الدولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.  

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.78 جنيه للشراء و49.88  جنيه للبيع. 

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مستندات حساب الدولار للقصر من البنك الأهلي

الدولار يقترب من 50 جنيها فى البنك المركزى المصرى في ختام تعاملات اليوم

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

 أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية. 

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