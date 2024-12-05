نديم إلياس: مصر تمتلك إمكانات كبيرة في صناعة التعبئة والتغليف

أكد المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال صناعة التعبئة والتغليف.

جاء ذلك خلال مشاركته جلسة نقاشية تحت عنوان " المساهمة في الاقتصاد الدائري..البلاستيك أحادي الاستخدام والبدائل "، وشارك فى الجلسة كل من المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، وأدهم الشاذلي عضو المجلس التصديرى للطباعة والتعبئة والتغليف، أدارت الجلسة إيمان عبد المحسن، منسق المشروع الوطني، منظمة اليونيدو.

فعاليات معرض "باك بروسيس"

ويأتي ذلك ضمن فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة والذى يحظى بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.

وأشار إلى أهمية تحقيق التوافق لهذه الصناعة مع الاشتراطات البيئية وبصفة خاصة صناعة التدوير.

نديم إلياس يؤكد ضرورة التوجه نحو الكفاءات التكنولوجية لتدوير المخلفات البلاستيكية

ولفت إلى ضرورة التوجه نحو الكفاءات التكنولوجية لتدوير المخلفات البلاستيكية بحيث تكون غير مضرة للصناعات الأخرى الموجودة وكيفية استخدام المادة التي يتم تدويرها وذلك باستخدام الطرق الحديثة في الإنتاج بأقل العوادم والحفاظ على عدم تلوث البيئة والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأكد المشاركين في الجلسة النقاشية أن العالم يعيش حاليًّا على نموذج ما يسمى بالاقتصاد الدائري مع حالة من الشفافية وزيادة الثقة عبر سلاسل الإمداد العالمية التي تحفز على التحكم بشكل أكبر في الموارد

وأشار إلى أن هناك بعض الاقتصادات التي تتمتع بوجود سلاسل إمداد دائرية يتم عن طريقها اقتسام الأرباح بشكل عادل بين المجتمعات والمستهلكين وغيرهم، وعليه يمكن القول إن هناك حاجة ماسة إلى تطوير نماذج اقتصادية جديدة وذلك في ظل عالم محدود الموارد، بمعنى أن النموذج الصناعي في استهلاك المنتج ثم التخلص منه يُعد نموذجًا اقتصاديًا غير مستدام، وذلك في ظل توجه عالمي لاعتماد مفاهيم الاستدامة بمفهومها الشامل.

ويعد "التمويل الأخضر والاقتصاد الدائري هما مفهومان حديثان نسبيًّا برزا في السنوات الاخيرة، يهدفان إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويتمحور التمويل الأخضر حول توجيه الاستثمارات نحو مشاريع وتقنيات تساهم في حماية البيئة وتخفيف التأثير البيئي السلبي.

وعلى الجانب الآخر يعتمد الاقتصاد الدائري على تحويل الاقتصاد من نموذج خطي يعتمد على استهلاك الموارد الطبيعية إلى نموذج يعيد استخدام الموارد وإعادة تدويرها بشكل مستدام.

وتتوافق فكرة الاقتصاد الدائري مع مفهوم التمويل الأخضر، حيث يهدف الاثنان إلى تحقيق التنمية المستدامة والحد من التأثيرات البيئية السلبية للأنشطة الاقتصادية، ويعتبر التمويل الأخضر أداة رئيسية في تمويل وتحفيز الابتكارات والمشاريع البيئية والتكنولوجيات النظيفة التي تدعم الاقتصاد الدائري.

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