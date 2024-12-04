وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة اقتراب الفصائل المسلحة من حماة

نفت وزارة الدفاع السورية التقارير التي تحدثت عن تسلل فصائل مسلحة إلى مدينة حماة، وقالت إن الوضع في كامل مدينة حماة "طبيعي وآمن" وفق تعبيرها.

وزارة الدفاع السورية تنفي تسلل فصائل إلى حماة

وأكدت الوزارة في بيان أن القوات السورية تسيطر تماما على حماة، وأنها"مستعدة لصد أي هجوم محتمل" عليها.

وقبل وقت سابق أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المنضوية تحت رايتها في القتال ضد الجيش السوري، باتت على بعد 3 كيلومترات من الوصول إلى حماة.

وتشهد تخوم وأطراف مدينة حماة معارك عنيفة بين مقاتلي الهيئة والفصائل المسلحة والقوات الحكومية، في وقت قطعت فيه "هيئة تحرير الشام" الطرقات المؤدية لمدينة حماة.

الفصائل المسلحة تطوق مدينة حماة رابع كبرى مدن سوريا

وأعلن المرصد أن الفصائل المسلحة تطوق مدينة حماة رابع كبرى مدن سوريا من 3 جهات، في وقت أعلنت الفصائل أنها سيطرت على منطقة "خطاب" وحررت بعد ذلك حي "المزارب" وحي "الصواعق".

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