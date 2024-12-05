المرصد السوري ينفي دخول الجماعات المسلحة إلى مدينة حماة

أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، اليوم الخميس، عدم دخول الفصائل المسلحة التي تقاتل القوات الحكومية السورية إلى مدينة حماة.

وقال “عبد الرحمن”، إن الاشتباكات على أشدها في أطراف مدينة حماة الشمالية.

وأضاف لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك محاولات حثيثة من الجيش السوري والفصائل المسلحة للسيطرة على جبل زين العابدين على مشارف مدينة حماة.

وأشار عبد الرحمن إلى أن القتال للسيطرة على الجبل تأتي نظرا لأهميته الإستراتيجية.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد نقلت مصدر عسكري قوله إن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ، نفذت مساء الأربعاء ضربات نوعية مركزة على أماكن تحشد الإرهابيين ومحاور تحركهم في ريف حماة ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين وتدمير عتادهم وآلياتهم".

وشدد المصدر على أنه "لا صحة للأنباء التي تتناقلها صفحات الإرهابيين وبعض القنوات التي تتحدث عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حماة من أي اتجاه".

وتابع قائلا إن "الوضع في كامل مدينة حماة طبيعي وآمن".

وأوضح أن "قواتنا المسلحة تتمركز في مواقع انتشارها القريبة والبعيدة عن المدينة وفي جميع الاتجاهات وفي جهوزية تامة لصد ومواجهة أي هجوم محتمل".

وشنّ الجيش السوري "هجوما معاكسا" في محافظة حماة وسط سوريا، فيما أعلن تأمين مدينة حماة بنحو 20 كيلومترا بعد مقتل أعداد من عناصر التنظيمات المسلحة وتدمير آلياتهم.

وحققت الفصائل المسلحة أكبر تقدم لها في سنوات خلال الأسبوع الماضي، واستولت على مدينة حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، في هجوم مباغت غيّر الوضع الذي كان ساكنا لفترة طويلة على خطوط الجبهة وزاد من زعزعة استقرار المنطقة الملتهبة بالفعل بسبب حرب غزة.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون مجلس الأمن، مساء الثلاثاء، من أن الوضع "متقلب وخطير للغاية"، وقال إن سوريا تواجه خطر "مزيد من الانقسام والتدهور والدمار".

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