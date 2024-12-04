الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري التطورات الميدانية في شمال دمشق

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة السورى، فيتو

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًّا من نظيره السوري بسام صباغ.

آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا 

وحسب بيان وزارة الخارجية، تناول الاتصال آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها. 

موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها 

وجدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مؤكدًا الأهمية البالغة لحماية المدنيين. 

كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية. 

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