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خارج الحدود

المرصد السوري: الفصائل المسلحة على بعد 3 كيلومترات من مدينة حماة

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المنضوية تحت رايتها في القتال ضد القوات الحكومية في سوريا، باتت على بعد 3 كيلومترات من الوصول إلى حماة.

المرصد السوري: الفصائل على بُعد 3 كيلومترات من مدينة حماة

وتشهد تخوم وأطراف مدينة حماة معارك عنيفة بين مقاتلي الهيئة والفصائل المسلحة والقوات الحكومية، في وقت قطعت فيه "هيئة تحرير الشام" الطرقات المؤدية لمدينة حماة.

الفصائل المسلحة تطوق مدينة حماة رابع كبرى مدن سوريا

وأعلن المرصد أن الفصائل المسلحة تطوق مدينة حماة رابع كبرى مدن سوريا من 3 جهات، في وقت أعلنت الفصائل أنها سيطرت على منطقة "خطاب" وحررت بعد ذلك حي "المزارب" وحي "الصواعق".

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الفصائل المسلحة المرصد السورى لحقوق الانسان هيئة تحرير الشام تحرير الشام مدينة حماة

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