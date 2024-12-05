الفيوم تستعد لإطلاق قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعا مع مديري التعليم العام والثانوي بالمديرية، استعدادا لإجراء اختبار تجريبي لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام، والإعلان عن مواعيد القوافل التعليمية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، بالإدارات التعليمية والمدارس، بهدف الحد من الدروس الخصوصية ومواجهة السناتر المنتشرة في القري والمدن.

متابعة غياب الطلاب في كل المراحل التعليمية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه شدد على متابعة غياب الطلاب، وتسليم التابلت، والتقييمات الأسبوعية بالمدارس الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم اجتماعا مع مديري المدارس الثانوية العامة، خلال الأسبوع المقبل، بحضور التعليم العام، والتعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي، وشئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، للتجهيز للاختبارات المرتقبة للصفين الأول والثاني الثانوي.

إحالة المعلمين المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية

وأصدر الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قرارا بإحالة معلمة مادة العلوم بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية للتحقيق، لاستخدامها الهاتف المحمول أثناء تحية العلم، كما أحال معلم التربية الدينية للتحقيق، للتقصير في أداء مهام عمله، وعدم الالتزام بالتقييمات الأسبوعية وعدم تسجيل درجات الطلاب في التقييمات واختبار الشهور.

زيارة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة، وحضر طابور الصباح، وقرر تكريم محمد مصطفى كامل معلم التربية الرياضية، للجهد المتميز وانضباط طابور الصباح وتحية العلم، وتشجيع الطلاب على تنمية قيم الولاء والإنتماء أثناء تحية العلم، والصعود إلى الفصول الدراسية.

متابعة أقسام ومراحل مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، كما تفقد المرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، والمرحلة الإعدادية، وتابع معامل الوسائط المتعددة وحجرات الأنشطة بالمدرسة.

كما استدعى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، استدعى لجنة متابعة إدارة غرب الفيوم التعليمية، والمديرية، لإعداد تقرير شامل بحصر المقاعد الزائدة عن احتياجات المدرسة، ومتابعة وجود قوائم الفصول الدراسية، وجداول الحصص بجميع الفصول الدراسية.

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