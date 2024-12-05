إحالة معلمة في الفيوم للتحقيق لاستخدامها الهاتف أثناء تحية العلم

أصدر الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قرارا بإحالة معلمة مادة العلوم بمدرسة الصداقة المصرية الفرنسية للتحقيق، لاستخدامها الهاتف المحمول أثناء تحية العلم، كما أحال معلم التربية الدينية للتحقيق، للتقصير في أداء مهام عمله، وعدم الالتزام بالتقييمات الأسبوعية وعدم تسجيل درجات الطلاب في التقييمات واختبار الشهور.

زيارة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إلى مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة، وحضر طابور الصباح، وقرر تكريم محمد مصطفى كامل معلم التربية الرياضية، للجهد المتميز وانضباط طابور الصباح وتحية العلم، وتشجيع الطلاب على تنمية قيم الولاء والإنتماء أثناء تحية العلم، والصعود إلى الفصول الدراسية.

متابعة أقسام ومراحل مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، كما تفقد المرحلة الابتدائية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، والمرحلة الإعدادية، وتابع معامل الوسائط المتعددة وحجرات الأنشطة بالمدرسة، واستدعى لجنة متابعة إدارة غرب الفيوم التعليمية، والمديرية، لإعداد تقرير شامل بحصر المقاعد الزائدة عن احتياجات المدرسة، ومتابعة وجود قوائم الفصول الدراسية، وجداول الحصص بجميع الفصول الدراسية.

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