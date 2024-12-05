الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الفيوم تبحث 15 شكوى في لقاء خدمة المواطنين بإطسا

لقاء محافظ الفيوم
لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين،فيتو

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حرصًا علي مصالح المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف عناء مشقة السفر من القرى إلى ديوان عام المحافظة، وإيجاد حلول للمشكلات العاجلة في وقت أسرع.

بحث 15 شكوى في لقاء السكرتير العام المساعد

 وتنفيذًا لتكليفات محافظ الفيوم عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز والمدينة، بحث خلاله  15 شكوى لأهالي المركز والقرى التابعة له، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضمنت الشكاوى التي تم بحثها، طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات مالية ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وفرص عمل بالقطاع الخاص، وبحث مطالب عدد من المواطنين بشأن تراخيص الأكشاك المستوفاة للشروط.

لقاءات محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

يذكر أن محافظ الفيوم، وجه خلال لقاءه الدوري لخدمة المواطنين، الذي عقد مؤخرا بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، ومساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، كما وجه ببحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات، وتوفير المستلزمات والأجهزة المنزلية لعددٍ من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًّا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل.

بالأسماء، تعليم الفيوم تعلن أوائل المسابقة الفنية "لمحات من الهند"

حالة الطقس غدا الخميس 5-12-2024 في محافظة الفيوم

 كما وجه محافظ الفيوم  بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بالأسر الأولى بالرعاية من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر، والاعتماد على النفس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم السكرتير العام المساعد القيادات التنفيذية توفير فرص عمل للشباب ديوان عام المحافظة شركات ومصانع القطاع الخاص قرى ومراكز المحافظة لقاء خدمة المواطنين محافظة الفيوم مركز ومدينة اطسا معاش تكافل وكرامة

مواد متعلقة

ارتفعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الخميس 5-12-2024 بمحافظة الفيوم

بالأسماء، تعليم الفيوم تعلن أوائل المسابقة الفنية "لمحات من الهند"

حالة الطقس غدا الخميس 5-12-2024 في محافظة الفيوم

مدبولي: الصعيد يشهد طفرة كبيرة.. والسياحة في الفيوم تشهد طلبًا متزايدًا

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

تنظيم الاتصالات يطلق رسميًّا تقنية الشريحة المدمجة ESIM بالسوق المصري

أخبار مصر: مفاجأة عن زلزال دمياط، قرعة كأس العالم للأندية، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس، اغتيال مسئول كبير يهز أمريكا

الأهلي يكشف حقيقة حصوله على 50 مليون دولار من المشاركة في المونديال

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أول تعليق من كوريا الشمالية على أحداث سوريا

مفاجأة جديدة بأسعار الذهب قبل ساعات من صدور البيانات الأمريكية

منوعات

المزيد

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

طوارئ في سيدني بعد ظهور حطام "الكرات الغامضة" مجددا على الشواطئ

لا أستطيع التنفس وبموت، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس وتوجيه رسالة إلى والده (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار في البنوك صباح اليوم الخميس 5-12-2024

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 5- 12- 2024 في الأسواق

حفلة وداع للأمطار أبرزها، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

خلافات داخلية أم تهديد خارجي غير مسبوق.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية