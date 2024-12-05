محافظة الفيوم تبحث 15 شكوى في لقاء خدمة المواطنين بإطسا

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيادات التنفيذية بعقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حرصًا علي مصالح المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وتخفيف عناء مشقة السفر من القرى إلى ديوان عام المحافظة، وإيجاد حلول للمشكلات العاجلة في وقت أسرع.

بحث 15 شكوى في لقاء السكرتير العام المساعد

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الفيوم عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز والمدينة، بحث خلاله 15 شكوى لأهالي المركز والقرى التابعة له، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتضمنت الشكاوى التي تم بحثها، طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات مالية ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، وفرص عمل بالقطاع الخاص، وبحث مطالب عدد من المواطنين بشأن تراخيص الأكشاك المستوفاة للشروط.

لقاءات محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

يذكر أن محافظ الفيوم، وجه خلال لقاءه الدوري لخدمة المواطنين، الذي عقد مؤخرا بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، ومساعدات مالية عاجلة ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، كما وجه ببحث إمكانية سداد ديون عدد من السيدات الغارمات، وتوفير المستلزمات والأجهزة المنزلية لعددٍ من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج، جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات، ومن بينهم ذوي الهمم، الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًّا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل.

كما وجه محافظ الفيوم بتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بالأسر الأولى بالرعاية من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر، والاعتماد على النفس.

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