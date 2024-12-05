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محافظات

حاولت فض مشاجرة بالعصا، معلمة تفقأ عين تلميذ بمعهد أزهري في الفيوم

قطاع المعاهد بالأزهر
قطاع المعاهد بالأزهر الشريف، فيتو

فقأت معلمة بمعهد قرية زاوية الكرادسة الأزهرى بمحافظة الفيوم، عين تلميذ بالخطأ، أثناء فض مشاجرة بين المجني عليه وزميله، مستخدمة عصا كانت في يدها، وتم نقل التلميذ إلى مستشفى جامعة الفيوم لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ لمدير أمن الفيوم بتفاصيل الحادث

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مستشفى جامعة الفيوم، بوصول أحد طلاب معهد قرية زاوية الكرادسة الأزهري، بمركز الفيوم، مصاب في إحدى عينيه، وقد تؤدي الإصابة إلى فقد الرؤية بالعين، فكلف على الفور وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الفيوم، بالتوجه إلى المستشفى، والتحري عن الواقعة.

وتبين بالبحث أن تلميذين كانا يتشاجران، وتدخلت إحدى معلمات المعهد لفض المشاجرة بعصا كانت في حوزتها، إلا أن العصا نفذت إلى عين التلميذ ففقأتها بالخطأ، ولم تكن تقصد المعلمة سوى فض المشاجرة بضرب التلميذين ضربا غير مبرح.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى  نيابة مركز الفيوم، التي تواصل تحقيقاتها، وتم استدعاء عدد من تلاميذ المعهد،  الذين أقروا في محاضر التحقيق بالواقعة، وأكدوا أنها بالخطأ، وتم استدعاء المعلمة لمباشرة التحقيق معها.

عقوبة إحداث عاهة مستديمة

يذكر أن  المادة رقم 240، والمادة رقم 241، من قانون العقوبات، قد حددت عقوبة من يتسبب في عاهة مستديمة أو جرح، أو أي لأشخاص آخرين في وقت المشاجرات، بالسجن المشدد.

ونصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه كل من أحدث بغيره جرح، قد نشأ عنه قطع أو انفصال عضو، وقد فقد منفعته، أو يكون نتج عنه كف البصر، أو حدث فقد لإحدى العينين، أو يكون نتج عن هذا الضرب عاهة مستديمة،  يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

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 وجاء بنفس المادة أنه  في حالة أن الضرب أو الجرح كان صادر عن سبق إصرار أو ترصد، أو أنه صدر عن تربص فقد يحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وقد يضاعف الحد الأقصى للعقوبات.

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