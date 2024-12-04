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موعد مباراة بيراميدز وبطل مالي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق بيراميدز لمواجهته المقبلة بدور المجموعات في  دوري أبطال أفريقيا، التي تجمعه بفريق دجوليبا المالي والمقرر إقامتها الأحد القادم  في مالي.

موعد مباراة بيراميدز وبطل مالي

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ودجوليبا بطل مالي بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.  

وتطير بعثة فريق بيراميدز متجهة إلى مالي غدا الخميس، استعدادًا لمباراته القادمة أمام دجوليبا بطل مالي بدور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة دجوليبا وبيراميدز في دوري الأبطال


ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد الحاجي علاو، ويساعده مواطنه عيسى بوجولا المساعد الأول، وموسى حافظ الحكم المساعد الثاني. وعثمان عبد الكريم، الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، إيلو محمدو من النيجر، ومراقب الحكام أمينو شانتالي من نيجيريا، والمنسق العام محمد جيندور من الجزائر، والمنسق الإعلامي إبراهيما كوليبالي من مالي، وموسى بالا المنسق الأمني من جامبيا.

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الابطال

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى يليه الترجي التونسي بنفس الرصيد في المركز الثاني ثم ساجرادا ودجوليبا بدون رصيد.

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

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