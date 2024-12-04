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رياضة

بيراميدز يحدد موقف رمضان صبحي من مواجهة بطل مالي

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

يحدد الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة يورتشيتش، اليوم الأربعاء، موقف رمضان صبحي لاعب الفريق من السفر ببعثة الفريق إلى مالي للمشاركة بمواجهة دجوليبا المالي والمقرر إقامتها الأحد القادم  في مالي بدوري أبطال أفريقيا.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الفريق السماوي اليوم أمام المصري بعد شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية بدأ بعدها تنفيذ برنامجه التأهيلي.

وتطير بعثة فريق بيراميدز متجهة إلى مالي غدا الخميس، استعدادًا لمباراته القادمة أمام دجوليبا بطل مالي بدور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ودجوليبا بطل مالي

ويحل بيراميدز ضيفًا على دجوليبا بطل مالي في السادسة من مساء الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري على استاد 26 مارس بمدينة باماكو عاصمة مالي، في ثاني جولات دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ودجوليبا بطل مالي بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.  

ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

يذكر أن بيراميدز يتصدر قمة مجموعته بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الأولى يليه الترجي التونسي بنفس الرصيد في المركز الثاني ثم ساجرادا ودجوليبا بدون رصيد.

مباراة المصري وبيراميدز

الدوري الممتاز، خطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا من أنياب بيراميدز بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي والمباراة الوحيد في الدقيقة 54.

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