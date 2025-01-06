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أخبار مصر

حصاد محافظة الجيزة 2024، تطوير الخدمات الحكومية "الأبرز"

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

شهدت محافظة الجيزة عام 2024 تحولات جذرية وتطورات ملحوظة على مختلف الأصعدة، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها المحافظة خلال هذا العام.

جهود محافظة الجيزة في تطوير البنية التحتية

 وشهد قطاع الطرق في الجيزة تطورات كبيرة، حيث تم تشغيل المرحلة الثانية من محور عمرو بن العاص، مما ساهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين الحركة المرورية، كما تم رصف وتطوير العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية، مما ساهم في تحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

 تم أيضا الانتهاء من العديد من مشاريع الصرف الصحي، مما ساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على مشكلة تراكم مياه الصرف الصحي،كما تم إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي حديثة، مما يساهم في حماية البيئة والموارد المائية.

وقامت محافظة الجيزة بتطوير شبكات الكهرباء وتوسيعها لتلبية احتياجات المواطنين الصناعية والتجارية والسكنية، وتنفيذ مشاريع لتحسين جودة مياه الشرب وتوفيرها بكميات كافية، كما تم تطوير وسائل النقل العام لتشجيع المواطنين على استخدامها والحد من الازدحام المروري.

جهود محافظة الجيزة في تحسين التنمية العمرانية

تم تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لعدد من القرى والمدن، مما ساهم في التخطيط العمراني المستدام، كما تم تنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.

تطوير الخدمات الحكومية بمحافظة الجيزة خلال عام 2024

شهدت محافظة الجيزة تحولًا رقميًا كبيرًا في تقديم الخدمات الحكومية، مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، وتم إطلاق العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى توفير خدمات حكومية إلكترونية متكاملة، مثل التوسع في إنشاء مراكز خدمات متكاملة توفر مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، مما يسهل على المواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.

وتم تعميم استخدام التوقيع الإلكتروني والمحررات الرقمية في المعاملات الحكومية، مما ساهم في تقليل البيروقراطية وزيادة كفاءة الإجراءات، وتم أيضا تطوير بوابة إلكترونية موحدة للمحافظة تقدم جميع الخدمات الحكومية بشكل مركز، مما يتيح للمواطنين الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر.

تطوير الخدمات الصحية في محافظة الجيزة خلال عام 2024

وشهد قطاع الصحة في محافظة الجيزة خلال عام 2024 تطورات ملحوظة، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة، حيث تم إنشاء وتحديث العديد من المستشفيات والمراكز الصحية، مما زاد من الطاقة الاستيعابية ووفر خدمات طبية متكاملة، كما تم تجهيز المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية، مما ساهم في تحسين التشخيص والعلاج.

برامج الوقاية والتحصين

وتم تنفيذ حملات تطعيم واسعة النطاق للأطفال وكبار السن، مما ساهم في مكافحة الأمراض المعدية، كما تم تنفيذ برامج توعية صحية واسعة النطاق لتثقيف المواطنين بأهمية العادات الصحية السليمة.

وشهد عام 2024 تحولات كبيرة في محافظة الجيزة، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه المحافظة، وتتطلب جهودًا مستمرة لحلها.


 

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