الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توجيهات حاسمة من «تعليم الجيزة» لدعم الطلاب وتحسين العملية التعليمية (صور)

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
ads

قام سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

توجيهات حاسمة لرفع كفاءة التعليم

وخلال الجولة، أصدر وكيل الوزارة مجموعة من التوجيهات الحاسمة التي تهدف إلى تحسين الأداء التعليمي والإداري في المدارس، حيث شدد وكيل الوزارة على أهمية توفير الدعم اللازم للطلاب الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة، وذلك من خلال وضع خطط علاجية فردية ومتابعة مستمرة لتطور مستواهم.

ووجه وكيل الوزارة بتدوير وصيانة المقاعد التالفة، وتوزيع الفائض منها على المدارس التي تحتاج إليها، مؤكدًا على أهمية الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، كما أكد على أهمية الحفاظ على نظافة الفصول ودورات المياه، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.

و شدد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة لأداء المعلمين والطلاب، والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة لتحسين العملية التعليمية.
 

رسالة واضحة من وكيل الوزارة

أكد سعيد عطية أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير التعليم وتحقيق رؤية القيادة السياسية. وأشار إلى أن تحقيق تعليم متميز يتطلب تضافر جهود جميع العاملين في المجال التعليمي، بدءًا من المعلمين وحتى الإداريين.

تفاعل إيجابي من العاملين بالمدارس

وحظيت زيارة وكيل الوزارة بترحيب كبير من العاملين بالمدارس، الذين أكدوا على أهمية هذه الزيارات في دفع عجلة التطوير وتحسين الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وكيل اول وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم بالجيزة وزارة التربية والتعليم تحسين العملية التعليمية بولاق الدكرور التربية والتعليم بالجيزة إدارة بولاق الدكرور التعليمية

مواد متعلقة

انطلاق أعمال رصف شارع امتداد عز الدين عمر بالطالبية ضمن خطة التطوير (صور)

حملة مسائية لرفع كفاءة الشوارع ببولاق الدكرور (صور)

أخبار مصر اليوم: قرار بتسديد قيمة استهلاك الغاز بالدولار لمشروعات المناطق الحرة.. وظائف جديدة في وزارة الري.. ووقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

كارثة بيئية تلوح في الأفق.. غرق سفينة الشحن بالقصير تهدد كنوز البحر الأحمر.. وبدء برنامج لاستعادة النظام البيئي بجنوب سيناء

مد فترة استقبال أوراق المتقدمين للبعثات الدراسية بصحة الجيزة

تعليم الجيزة: يجب تواجد الأخصائي الاجتماعي عند بوابة المدرسة لاستقبال الطلاب

محافظ الجيزة: نتبنى حلولا مبتكرة للتكيف مع آثار التغير المناخي (صور)

مدير تعليم الجيزة يحوّل مدير مدرسة للتحقيق نتيجة إهماله في أعمال الصيانة والنظافة (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

الحكومة تعلن خطة الطروحات الجديدة الأسبوع المقبل

سر غياب مصطفى شوبير عن بعثة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا

تفاصيل إصابة مصطفى شوبير، وهذا موقفه من تدعيم الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

منوعات

المزيد

الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

شروط التعيين في الجهات الحكومية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

من هم قوم تُبَّع، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية