الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يوجه بتطوير منظومة الإعلانات والتسويق لزيادة الإيرادات (صور)

محافظ الجيزة يترأس
محافظ الجيزة يترأس اجتماعات إدارات الإعلانات والتسويق، فيتو

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعات مجالس إدارات الإعلانات والتسويق بالمحافظة، وذلك لمتابعة الأعمال وبحث وسائل التطوير المقترحة لزيادة عوائدهما فى إطار خطط تنمية موارد المحافظة.
 وخلال الاجتماع ناقش محافظ الجيزة مع مجلس إدارة الإعلانات موقف الشركات المتعاقدة مع المحافظة بشأن الإعلانات بالطرق والمحاور والميادين موجها بضرورة المتابعة الدورية للتعاقدات مع الشركات، وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات معهم لتشجيع الإستثمار والتشارك مع القطاع الخاص من جهة وزيادة موارد المحافظة من جهة أخرى، مع مراعاة المظهر الحضارى وبما لا يخل بالوجهة البصرية للمحافظة.
 

 

وفى ذات الإطار، شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة على إعلانات المقار التجارية والإدارية، وبحث موقف كافة المقار بنطاق كل منهم ومراجعة عدد من الميادين التى تم تطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص للتأكد من التزامهم بالمعايير والمواصفات المحددة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون حال المخالفة.
 

التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بشئون الاستثمار

وبشأن مجلس إدارة التسويق كلف المحافظ مدير إدارة التسويق بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة بشئون الاستثمار ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث كافة الفرص الإستثمارية بكل قطاع وسبل تنميتها وتسويقها، مؤكدا على ضرورة  توفير صيغة موحدة لعرض المواقع والخدمات التسويقية والإعلانية والعقود المبرمة مع الجهات المقدمة للطلبات.
 

كما ناقش المحافظ مع الحضور عدد من الطلبات الإعلانية والتسويقية المقدمة من قبل الشركات والمستثمرين بنطاق المحافظة موجها بسرعة بحثها والبت فيها.
 حضر الاجتماع: هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام والمستشار مكرم  المستشار القانونى للمحافظة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ومحمد عيد مدير إدارة الإعلانات ومحمد جمال مدير إدارة التسويق ومديرى الإدارات المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار جهاز السرفيس والنقل الجماعي رئيس مدينة الجيزة رئيس جهاز السرفيس عادل النجار محافظ الجيزة محافظ الجيزة وليد عبداللطيف

مواد متعلقة

العياط تتخلص من مقالب القمامة العشوائية، قرية كفر الضبعي في ثوب جديد (صور)

محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر مدن التعلم الدولي ويؤكد أهمية المهارات الخضراء لتحقيق الاستدامة

نصائح للحصول على نتيجة التنسيق الثالث لرياض الأطفال بالجيزة وموعد التقديم

قافلة طبية لتقديم الخدمات بالمجان لأهالي منشأة القناطر الجمعة والسبت

مصر تتصدر المشهد الدولي لمواجهة التلوث البلاستيكي.. موقف متوازن ورؤية شاملة في المحافل الدولية.. وجهود حكومية حثيثة نحو مستقبل مستدام

ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر بالهرم

مصر تؤكد التزامها بإنهاء التلوث البلاستيكي في مفاوضات كوريا

تعليمات عاجلة من مدير تعليم العجوزة بشأن سير امتحانات شهر نوفمبر (صور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

بعد تجاوز رقم ستيفن جيرارد، كم مباراة يحتاج إليها صلاح للتربع على عرش هدافي ليفربول؟

3 أندية برتغالية تطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك مجانًا

تصريحات جديدة من سلوت بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 وموقف الأهلي في التصنيف

منوعات

المزيد

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

عملية تجميلية لرئيسة بيرو تثير أزمة سياسية حادة ومطالب بتنحيتها

المزيد

خدمات

المزيد

جهاز تنمية المشروعات: نتعاون مع 6 وزارات لإطلاق استراتيجية لتطوير الحرف اليدوية

4240 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع في منتصف تعاملات اليوم الخميس

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 5-12-2024

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام رائعة لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نشر الصوفية في الغرب لمدة 40 عامًا، علي جمعة ينعي مؤسس الطريقة النقشبندية بأمريكا

تعرف على آيات السحر في القرآن وعقوبة الساحر من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 5 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية