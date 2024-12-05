محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر مدن التعلم الدولي ويؤكد أهمية المهارات الخضراء لتحقيق الاستدامة

شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم (ICLC6) الذي يعقد في مدينة الجبيل التعليمية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.

دور مدن التعلم في مواجهة التحديات المناخية

وألقى المؤتمر الضوء على دور مدن التعلم في مواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على أهمية تطوير المهارات الخضراء.

وشهدت الجلسة التي شارك فيها المحافظ نقاشًا حول الدور المحوري للمهارات الخضراء في دفع عجلة الاستدامة الحضرية والعمل المناخي. وأكد المشاركون على ضرورة تبني نهج التعلم مدى الحياة لتزويد جميع أفراد المجتمع بالمهارات اللازمة للانتقال إلى اقتصادات وبيئات أكثر استدامة.

وحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات الدولية البارزة، بما في ذلك محافظو مدن التعلم وخبراء في مجالات التعلم المستدام والبيئة. وتبادل المشاركون الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات في مجال مدن التعلم، وناقشوا التحديات والفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.