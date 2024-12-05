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أخبار مصر

محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر مدن التعلم الدولي ويؤكد أهمية المهارات الخضراء لتحقيق الاستدامة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم (ICLC6) الذي يعقد في مدينة الجبيل التعليمية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.

دور مدن التعلم في مواجهة التحديات المناخية

 وألقى المؤتمر الضوء على دور مدن التعلم في مواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على أهمية تطوير المهارات الخضراء.

وشهدت الجلسة التي شارك فيها المحافظ نقاشًا حول الدور المحوري للمهارات الخضراء في دفع عجلة الاستدامة الحضرية والعمل المناخي. وأكد المشاركون على ضرورة تبني نهج التعلم مدى الحياة لتزويد جميع أفراد المجتمع بالمهارات اللازمة للانتقال إلى اقتصادات وبيئات أكثر استدامة.

وحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات الدولية البارزة، بما في ذلك محافظو مدن التعلم وخبراء في مجالات التعلم المستدام والبيئة. وتبادل المشاركون الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات في مجال مدن التعلم، وناقشوا التحديات والفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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