قافلة طبية لتقديم الخدمات بالمجان لأهالي منشأة القناطر الجمعة والسبت

تنظم مديرية الصحة بالجيزة قافلة طبية مجانية بمنطقة منشأة القناطر غرب ومنشأة رضوان يومي الجمعة والسبت الموافق 6 و7 ديسمبر 2024.

خدمات متنوعة تغطي احتياجات المواطنين

وتقدم القافلة الطبية مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية المجانية، والتي تشمل الفحوصات الطبية الأساسية مثل قياس ضغط الدم والسكر والكشف عن الأمراض المزمنة.

كما يتواجد أطباء متخصصون في مختلف التخصصات الطبية، مثل الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، وغيرها، لتقديم الاستشارات الطبية اللازمة للمرضى.

و تقدم القافلة أيضا خدمات الفحص المخبري، مثل تحليل الدم، كما يقدم فريق من الأطباء والممرضين التوعية الصحية للمواطنين حول أهمية الوقاية من الأمراض وكيفية الحفاظ على الصحة.



دعوة للمواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة

وتدعو مديرية الصحة بالجيزة جميع المواطنين في المنطقة المستهدفة للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها القافلة، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة وتحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.

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